Исторически удар за Европа: Рекордните 30 тона кокаин бяха заловени в Испания (ВИДЕО)

09 май 2026, 12:58 часа 739 прочитания 0 коментара
Край бреговете на Испания беше прихванат кораб, превозващ 30 тона кокаин - най-големият улов в историята на Европа, предава NEXTA. Испанската полиция залавя кораба в близост до Канарските острови, а откритите 30 тона кокаин на борда се оценяват на обща стойност над 800 милиона евро.

Министърът на вътрешните работи на Испания го нарече най-голямото изземване на наркотици в историята на Европа. На кораба за заловени 23 души - щестима са намерени да се окриват след качването на органите на реда на борда. Въпреки това обаче всички са арестувани. Полицията също така е иззела оръжия и боеприпаси. Разследващите смятат, че кокаинът е бил предназначен да бъде прехвърлен в морето на високоскоростни лодки и след това контрабандиран в Испания.

В отделна операция с Европол испанските власти също иззеха почти 11 тона кокаин и няколко тона други наркотици.

Ивелин Стоянов Редактор
