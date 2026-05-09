Парад на победата в Русия с майките и жените на убитите руски войници в Украйна (ВИДЕО)

Днес, 9-ти май, за разлика от Европа, която празнува обединението си след победата над Нацистка Германия, Русия празнува Деня на победата с паради. Вече пета година обаче парадът отразява и отприщената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна. На парада в Москва нямаше нито един гост от ЕС, нито един значим член на БРИКС не беше представен с лидер или топдипломат, нямаше дори военна техника и цялото събитие трая едва 45 минути. А в Чита съпругите и майките на загиналите руски войници във войната с Украйна преминаха през площада по време на Парада на победата - Още: 1 315 000 убити руснаци според руски секретни документи: Зеленски разкри доклад
While Moscow kept military hardware to a minimum, regional parades went all out and showcased everything they had. pic.twitter.com/iv4iLcgFIv— NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2026
And it was over before we knew it. Moscow’s Victory Parade lasted 45 minutes and was not continuous, with broadcasts inserting videos of “SVO heroes” at training grounds and equipment absent from this year’s parade. The inserted footage included drones that did not appear in the… pic.twitter.com/GWhYSWCdtt— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 9, 2026
Междувременно, статистиката за убитите в Украйна руски войници на руските опозиционни медии "Медуза" и "Медиазона", съвместно изготвена с руската редакция на BBC, отчете 352 000 убити. Има обаче уточнения - това са хора, за които журналистите са намерили данни от Регистъра на наследствените дела (RIC), некролозите и/или изрично са получили данни от техни близки и приятели, че са убити. Журналистите подчертават, че не са включили броя на чуждестранните граждани, загинали, докато са се сражавали на страната на руските въоръжени сили. И още - в статистиката не влиза броят на изчезналите руски войници за периода юли-декември 2025 година, а отделно има изрична бележка, че убитите руснаци със сигурност са много повече, тъй като има много, за чиято съдба няма потвърдена информация.
352,000 Russian occupiers have died in four years of war against Ukraine, per Meduza and Mediazona using death records and inheritance data. pic.twitter.com/yHW2IOyVtt— WarTranslated (@wartranslated) May 9, 2026
А на този фон в социалните мрежи вървят подигравки как беларуският диктатор Александър Лукашенко казва на руския си колега Владимир Путин, че щяло да дойде време, в което хората да се молят да дойдат на Червения площад (за парада за Деня на победата). Подигравките са логични, след като тази година Путин стигна дотам да се обажда на Тръмп и да говори да има примирие, а украинският президент Володимир Зеленски издаде указ, че парадът може да се проведе - ОЩЕ: Указ на Зеленски: Разрешавам провеждането на парад в Москва на 9 май
😆 Lukashenko tried to support Putin before the parade, but accidentally revealed the real situation— NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2026
“There will come a time when people will be asking to come and stand on this square,” he said about the foreign guests in Moscow.
People online quickly pointed out how revealing… pic.twitter.com/jLfef0vrRn