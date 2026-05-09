Войната в Украйна:

Парад на победата в Русия с майките и жените на убитите руски войници в Украйна (ВИДЕО)

09 май 2026, 12:35 часа 1237 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Парад на победата в Русия с майките и жените на убитите руски войници в Украйна (ВИДЕО)

Днес, 9-ти май, за разлика от Европа, която празнува обединението си след победата над Нацистка Германия, Русия празнува Деня на победата с паради. Вече пета година обаче парадът отразява и отприщената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна. На парада в Москва нямаше нито един гост от ЕС, нито един значим член на БРИКС не беше представен с лидер или топдипломат, нямаше дори военна техника и цялото събитие трая едва 45 минути. А в Чита съпругите и майките на загиналите руски войници във войната с Украйна преминаха през площада по време на Парада на победата - Още: 1 315 000 убити руснаци според руски секретни документи: Зеленски разкри доклад

Междувременно, статистиката за убитите в Украйна руски войници на руските опозиционни медии "Медуза" и "Медиазона", съвместно изготвена с руската редакция на BBC, отчете 352 000 убити. Има обаче уточнения - това са хора, за които журналистите са намерили данни от Регистъра на наследствените дела (RIC), некролозите и/или изрично са получили данни от техни близки и приятели, че са убити. Журналистите подчертават, че не са включили броя на чуждестранните граждани, загинали, докато са се сражавали на страната на руските въоръжени сили. И още - в статистиката не влиза броят на изчезналите руски войници за периода юли-декември 2025 година, а отделно има изрична бележка, че убитите руснаци със сигурност са много повече, тъй като има много, за чиято съдба няма потвърдена информация.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

А на този фон в социалните мрежи вървят подигравки как беларуският диктатор Александър Лукашенко казва на руския си колега Владимир Путин, че щяло да дойде време, в което хората да се молят да дойдат на Червения площад (за парада за Деня на победата). Подигравките са логични, след като тази година Путин стигна дотам да се обажда на Тръмп и да говори да има примирие, а украинският президент Володимир Зеленски издаде указ, че парадът може да се проведе - ОЩЕ: Указ на Зеленски: Разрешавам провеждането на парад в Москва на 9 май

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александър Лукашенко Деня на победата Денят на победата Ден на победата Парад на победата война Украйна загуби руска армия убити руснаци убити руски войници
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес