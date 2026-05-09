В социалните мрежи днес не спират коментарите за невъобразимата подигравка, която си направи президентът Володимир Зеленски с Кремъл, разрешавайки им с нарочен указ да си проведат парада за 9 май в Москва. Един от коментаторите, публицистът и блогър Серхий Наумович, покрай всичко останало обръща внимание и на следното - каквито и да са били целите на руския диктатор Путин и сподвижниците му във войната срещу Украйна, едно поне е сигурно: пета година не успяват да подчинят украинците, но пък направиха така, че руснаците за това време успяха да научат украински език.

Ето какво пише Наумович:

"Изминаха повече от четири години пълномащабна война. За три дни Киев не беше превзет, нито Мала Токмачка, но през това време руснаците вече научиха украински език, защото сега разнасят из всички социални мрежи скрийншот с указа на Зеленски и не се нуждаят от преводачи!

Още: Парад на победата в Русия с майките и жените на убитите руски войници в Украйна (ВИДЕО)

"Военните кореспонденти" и Z-патриоти в Telegram публикуват скрийншота и под него пишат в истерия. Без да превеждат написаното на скрийншота, нали разбирате? Тоест всички читатели разбират какво е написано.

Само се замислете! Според създателите на "специалната военна операция" по това време, през 2026 г., вече не трябваше да съществува украински език - те директно заявяваха намерението си да "решат украинския въпрос веднъж завинаги!"

Вместо това москалите (презрително име за руснаците, дадено им от украинци, поляци и беларуси, произлизащо от думата "Москва" - бел. ред.) получиха разрешение от Киев да стоят в безопасност на Червения площад и си четат заповедта на украинския президент на чист украински език."

Указ на Зеленски: Разрешавам провеждането на парад в Москва на 9 май