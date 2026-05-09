Украйна разкри колко затворнички са се присъединили към украинската армия

Към април 2026 г. приблизително 200 жени затворнички в Украйна са били условно освободени от изтърпяване на присъдите си, за да бъдат мобилизирани в армията. Това съобщава Министерството на правосъдието на Украйна в отговор на запитване от hromadske.

Към 2026 г. в армията има над 75 хиляди жени, включително 55 хиляди военнослужещи, става ясно от отговор на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски.

През последните две години броят на жените офицери в армията се е увеличил значително - от 4% на 21%, заявява от своя страна съветникът по въпросите на пола в Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Оксана Григориева.

Министерството на отбраната отбелязва, че жените в армията имат равни права с мъжете за заемане на длъжности, както и допълнителни социални гаранции, включително отделни служебни помещения за настаняване по време на разполагане на лагери; ограничения за физическо натоварване; възможност за уволнение по желание в случай на бременност, независимо от военното положение и др.

