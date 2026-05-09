Тревожи ме, че човек, който е бил продуцент на "Комиците", стана министър на културата

"Културата затъва все повече, а вкусовете и исканията на хората се промениха", коментира актьорът и бивш служебен министър на културата Рашко Младенов пред NOVA. Той изрази сериозни резерви относно назначението на Евтим Милошев начело на министерството. "Тревожи ме, че за министър на културата става човек, който е продуцент на "Комиците". В културата има страшно много области, с които човек трябва да е запознат - включително симфоничната музика. Не знам доколко това при него може да се случи, но му пожелавам добър час", заяви той.

Актьорът подчерта, че съжалява за напускането на Найден Тодоров, който според него е работил с мащаб и е свършил неща, пренебрегвани с години.

Още: "Не идвам като вълшебник": Евтим Милошев с първи думи като министър

Още: Кой е Евтим Милошев - предложението на Румен Радев за министър на културата?