Петият вот на недоверие и кой ще е фиксацията: Николай Денков коментира

За петия вот на недоверие на правителството на Росен Желязков ще имаме фиксация върху всеки, който не спазва правилата. Делян Пеевски иска да демонстрира, че няма да спазва правилата и не ги спазва. Фиксацията на всички ще е върху него. Това заяви бившият премиер и настоящ депутат от ПП-ДБ акад. Николай Денков пред БНР.

Петият вот на недоверие - кой кого ще подкрепи

Още: Благомир Коцев ще осъди България в Страсбург: Говори Николай Денков

Денков посочи още, че за вота на недоверие очаква подкрепата на парламентарните групи на МЕЧ, и който е готов да подкрепи – да подкрепя. „Дали правителството ще падне не е въпрос към нас", уточни бившият премиер. Той смята, че при едни нови предсрочни парламентарни избори, ще има нови резултати. Мантрата, че нищо няма да е различно при нови избори е да обезсърчи хората, че нищо не зависи от тях, но истинският въпрос е кой ще гласува на тях, подчерта акад. Николай Денков.

Още: Има рекет и изнудване на Столична община: Говори Николай Денков

Той бе категоричен, че ПП-ДБ няма да имат общ кандидат за президент на предстоящите президентски избоди през 2026 година. „Бойко Борисов имаше историческия шанс да скъса с Пеевски, а сега работи за собственото си оцеляване", добави акад. Денков. И отрече в момента неговото име да се обсъжда като кандидат за президент.

Той настоя още Комисията за противодействие на корупцията (КПК) да бъде от политически независима лица и професионалисти. Това, което искаме е кандидатите да дойдат от професионалните организации в областта. Може ли да се каже, че хората от Антикорупционния фонд не са експерти и защо никой от тях не може да влезе в антикорупционната комисия, коментира Денков.

Още: Николай Денков е национално богатство: Бивш министър вижда режисиран сценарий в ПП