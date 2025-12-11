"Само ако има реални шансове за мир": Тръмп праща свой представител на преговори в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп ще изпрати представител на разговорите за Украйна в Европа този уикенд само ако има реален шанс за подписване на мирно споразумение. Това обявиха от Белия дом.

„Президентът е изключително разочарован от двете страни в тази война и е отегчен от срещите, които се провеждат само за да се проведат“, заяви пред репортери прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит. Очаква се в събота американски представители да се срещнат с висши представители на Украйна, Франция, Германия и Обединеното кралство в Париж, за да обсъдят мирния план на американския президент.

