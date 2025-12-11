Спорт:

Знае ли в кой филм участва? Шакира със забавен гаф в социалните мрежи (СНИМКА)

11 декември 2025, 18:17 часа 0 коментара
Колумбийската суперзвезда Шакира отново се появи на музикалната сцена по начин, който никой не очакваше - този път в света на анимацията. През 2025 г. тя стана част от дългоочаквания филм "Zootopia 2" ("Зоотрополис 2"), като предостави гласа си за един от главните герои и допринесе с оригинална песен за саундтрака на филма.

Феновете ѝ по целия свят бяха във възторг от новината. Шакира отново се завръща в анимацията, след като още през 2016 г. първият "Zootopia" се превърна в международен хит. Този път тя озвучава своята характерна героиня Газел, която е поп звезда в света на филма, а песента ѝ "Zoo" веднага привлече вниманието на слушатели и критици. Сингълът излезе на 10 октомври 2025 г., а официалното музикално видео стартира на 12 ноември и включва Шакира заедно с анимационни герои от филма, пресъздавайки магията на "Зоотрополис" в музика и визуални ефекти.

Малка грешка, голяма забава

Но звездата не спря само до музиката и филмовото участие. Шакира реши да сподели радостта си с феновете и в социалните мрежи. В официалния ѝ Instagram се появиха сторита с кадри на главните герои от "Zootopia 2" - любимото зайче Джуди Хопс и лисицата Ник Уайлд, както и нови анимационни персонажи, които правят филма още по-интересен.

И именно тук се случва забавният момент, който светкавично се разпространи онлайн. В описанието на една от снимките, вместо правилното име на филма - "Zootopia", Шакира по невнимание изписва думата "Zoofilia" ("зоофилия"). Този печатен гаф предизвика лавина от реакции: фенове се шегуват, споделят скрийншотове и създават мемета, а постът моментално се превърна в малък интернет феномен.

Възможно е изписването да е грешно заради автокорекция на клавиатурата и невнимание. Но все пак и звездите са хора, които правят грешки, нали?

В крайна сметка, постът на Шакира доказва, че социалните мрежи могат да превърнат дори малка печатна грешка в световна дискусия и да добави допълнителна нотка на забавление към промотирането на филм или песен. 

Изпълнителка привлече вниманието към себе си по необикновен начин и по време на турнето си в Буенос Айрес. Тя реши да направи изпълнението на песента "Acróstico" още по-специално, като изведе на сцената синовете си Милан и Саша. Обикновено момчетата се появяват само на големите екрани по време на концертите, но този път присъствието им на живо предизвика истинска емоционална буря сред публиката.

Стилно облечени в лилави сака и панталони, съчетани с бели ризи и маратонки, те изглеждаха като малки икони на стил, напомняйки за техните тоалети от премиерата на "Зоотрополис 2". Моментът се превърна в един от най-запомнящите се на концерта и подчерта лична страна на турнето на Шакира.

Ева Петрова
