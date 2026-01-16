"По-бързо да се назначава": Желязков с призив за служебен кабинет (ВИДЕО)

"Ако се счита, че служебният кабинет ще даде нова легитимност на изпълнителната власт, по-бързо да се назначава", призова министър-председателят в оставка Росен Желязков пред медиите във Велико Търново. Според него трябва и по-бързо да се отива на избори. Той отговори и защо не е бил днес в парламента, като посочи, че Народното събрание в момента е най-голямата предизборна платформа.

"Днес правителството навършва една година и независимо, че изпълняваме функциите до идване на служебен кабинет трябва да работим както изпълнителната власт, а не да се превръщаме в актьори на предизборната сцена", каза премиерът.

Той обаче е на мнение, че в предизборната кампания негативният наратив срещу досегашното правителство, ще бъде водещ.

Правителството поправило грешка на Асен Василев

Министър-председателят направи инспекция на санирането във Велико Търново, като с него бяха кметът на града и министърът на енергетиката Жечо Станков.

"В страната освен многофамилните близо 50% от сградите са еднофамилни къщи, в които живеят български граждани, което ни помогна да изправим една несправедливост, а именно 2021 г. в ПВУ заложихме средства да бъдат санирани и еднофамилните жилищни сгради. Тогава вицепремиерът Асен Василев премахна тези средства от ПВУ като го пададе без да информира никой. В момента изправяме тази несправедливост", каза още заяви Жечо Станков. Той поясни, че благодарение на работата на това правителство в Министерство на енергетиката е създаден фонд за декарбонизация, като този фонд ще разполага с първоначална сума от 50 млн. евро, с които българските домакинства ще могат да кандидатстват в еднофамилните сгради за саниране на сградата, подмяна на дограмата и фотоволтаик на покрива", добави министърът.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов обърна внимание, че Националното сдружение на общините е настоявало в продължение на 4 години програмата за енергийна ефективност да бъде възстановена, тъй като тя през този период не е функционирала.

Според премиера това, че програмата се осъществява през общините е правилният подход и добави, че ползата от санирането е за всички. "Всеки би си казал какво печели онзи, на който не е саниран имота от този, чийто имот е саниран и е направен капиталов разход и стойността му се е увеличила. От една страна сметките за тока намаляват, от друга се ганрантира сигурност на електроенергийната система", заяви премиерът Желязков.

Добри новини за Велико Търново

Премиерът обяви и новината от снощи, че със заповед на РИОСВ - Велико Търново се спира работата на "Кроношпан".

"Поздравявам РИОСВ, че най-накрая съумяха да постигнат това, което е работата на всеки един контролен орган, да наложатн санкции, когато се извършват неправомерни действия", заяви Желязков.

От своя страна кметът на Велико Търново Даниел Панов благодари на министъра на околната среда Манол Генов и на целия негов екип. "Четири години спорим с държавата да се напавят регулярни проверки, да се провери не само въздуха, а и работната среда и в крайна сметка мерките, които са предприели за нас всички великотърновци, са законосъобразни", уточни Панов.