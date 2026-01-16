Спорт:

"Канибалска коалиция" или 100% "Анти Пеевски" прави Радев с третия мандат?

16 януари 2026, 08:31 часа 467 прочитания 1 коментар
Политологът проф. Румяна Коларова и социолозите Андрей Райчев и Елена Дариева анализираха в студиото на bTV какво ще стане с третия мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-ото Народно събрание и ще влезе ли президентът Румен Радев в предсрочните парламентарни избори. Още: Скача ли Радев на нож на предсрочните избори: Анализ на социолози

Политологът проф. Румяна Коларова заяви, че не знае дали президентът Румен Радев ще се яви на предсрочните избори, но според нея може и да изчака. От електорална гледна точка е добре премислен ход да бъде даден третия мандат на АПС, но от идеологическа гледна точка президентът с този си ход дава отговор на обвиненията, че той действа като номинация на Решетников, анализира Коларова.

Тя заяви, че не е съгласна с мнението на експертите и коментаторите, че ходът на Радев с третия мандат е 100% „Анти Пеевски“. Може много да се коментира, но основното е, че държавният глава иска да привлече електората на АПС. Тези 3-4% са сигурен електорат, смята проф. Коларова.

Според нея, ако Радев се яви на предсрочните избори и се опита да направи коалиция – това ще бъде „канибалска коалиция“ и игра с нулев сбор.

Проф. Румяна Коларова посочи, че Румен Радев е в игра с нулев сбор. Тя добави, че ако президентът направи партия, ще тласне България в още по-голяма криза. „Президентът ще направи голяма услуга на българската политика, ако не се появи“, каза още тя.

Сега ли му е времето на Радев да слезе?

Според социолога Андрей Райчев ходът на президента за третия мандат беше или БСП-Обединена левица, или Ахмед Доган. Румен Радев даде мандата на тези, които не са 100% Делян Пеевски. Той смята, че главният въпрос, който разделя Румен Радев и ПП-ДБ, е украинско-руският въпрос.

Според него предсрочните избори ще бъдат един вид общонационален митинг. Андрей Райчев е на мнение, че ако президентът Румен Радев реши да слезе и да участва на предсрочните избори, сега му е времето.

„Има логика и най-после да слезе, но отчетливо не дава сигнал нито в едната, нито в другата посока“, коментира Андрей Райчев.

Социологът Елена Дариева смята, че всички погледи са вперени в президента заради особеността на третия мандат. Тълкуването на кой знае каква дълбока символика и изчисляване на баланси за електорални бонуси и щети, е рано. В хода си президентът дава третия мандат на АПС заради това, че партията е неутрална, посочи Дариева.

Според нея Радев се опитва да се дистанцира от управлението в момента. Дариева посочи, че въпросът е какво ще направи АПС с третия мандат и ако не го изпълни какво ще последва.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
