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Пореден рунд между Пеевски и Демерджиев: ДПС вика вътрешния министър в парламента

30 юни 2026, 19:15 часа 279 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пореден рунд между Пеевски и Демерджиев: ДПС вика вътрешния министър в парламента

ПГ на ДПС внася искане за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев в Народното събрание още утре, във връзка с неговите клеветнически твърдения за проверявани доходи, полети, по адрес на лидера на ДПС Делян Пеевски.

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Иван Демерджиев трябва да отговори пред депутатите в каква връзка са направени тези твърдения пред медиите и дали това не е опит за натиск и сплашване на опозиционен лидер, тъй като в една нормална държава всеки гражданин има право да пътува, без да бъде разследван за пътуванията си, когато те не са осъществени с публичен ресурс.

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Обратното - следене, подслушване и душене в личния живот на гражданите беше инструментариума на комунистическата Държавна сигурност, към който Демерджиев явно се опитва да върне МВР.

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ДПС Полицейски произвол парламент Иван Демерджиев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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