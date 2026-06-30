На „Герена“ не си поплюват: Левски представи още двама нови! (ВИДЕО)

Шампионът на България Левски привлече нови двама футболисти. Става въпрос за португалския централен халф Сержиньо, който пристига при „сините“ от местния Санта Клара, както и за мароканския дефанзивен полузащитник Мехди Мубарик от Ал-Аин. Двамата подписаха със столичани до лятото на 2029-та, като ще носят съответно 19-ти и 35-ти номер в тима.

Левски потвърди трансферите с клип в социалните мрежи, в който Сержиньо и Мубарик играят мач на видео игра с отборите на Португалия и Мароко. „Един всеки може, затова представяме двама“, уточняват „сините в описанието на клипа.

Кои са Сержиньо и Мубарик?

Сержиньо пристига от Санта Клара, където играе от три години и в последните две е твърд титуляр за елитния португалски клуб. Той е на 26 години и има общо 98 мача, девет гола и десет асистенции за отбора, който през миналата година изигра шест мача в Лигата на конференциите. Той е оценяван на 3 милиона евро, но Левски най-вероятно ще даде далеч по-малко предвид изтичащия догодина договор със Санта Клара.

Мубарик е година по-млад, на 25, и също е с изтичащ договор през следващия сезон. Той е собственост на Ал-Аин, но през миналия сезон бе преотстъпен на Динамо Махачкала, за който изигра 27 двубоя, вкара два гола и направи две асистенции. Мубарик е играл на Световната клубна купа с Уидад Казабланка, а в родината си е бил част и от ФУС Рабат.

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