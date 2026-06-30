Църковен празник на 1 юли: Какво трябва да направите утре, за да привлечете щастие в живота си

Утре, 1 юли (14 юли по стар стил), в православния календар е денят на паметта на светите безсребърници и чудотворци Козма и Дамян. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 1 юли

Козма и Дамян са родени в Мала Азия (вероятно в Киликия или Месопотамия) в благочестиво християнско семейство. Те са братя близнаци и от ранно детство са възпитани в дух на любов към Бога и състрадание към хората.

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След като получили добро образование, братята изучавали медицина и станали опитни лекари. Основната им черта обаче били не само професионалните им знания, но и дълбоката им вяра: те лекували не за награда, а „без пари“, тоест безплатно, смятайки способностите си за дар от Бога.

Козма и Дамян придобили широка слава заради многобройните си изцеления. Според легендата те лекували не само физически болести, но и духовни неразположения, обръщайки хората към вярата.

Наричат ​​ги чудотворци, защото много изцеления са се случвали след молитва и полагане на ръце, без използването на сложни медицински средства. Братята са обръщали специално внимание на бедните и хората в неравностойно положение, като никога не са вземали пари за работата си.

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По време на преследването на християните римските власти арестували двамата лечители. Въпреки мъченията, те не се отрекли от вярата си. Според легендата, властите направили няколко опита да екзекутират двамата братя, но останали живи след различни изпитания, което допълнително затвърдило вярата на хората в тяхната святост.

Козма и Дамян са екзекутирани около III век. Смъртта им се превръща в символ на непоколебима вяра и жертвоготовност.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 1 юли

Ако времето е ясно и спокойно на 1 юли, юли ще бъде горещ и сух. Гъстата мъгла сутрин обещава топло, но влажно лято с дъжд. Дъждът на този ден означава чести валежи през целия месец.

Какво не може да правите утре? На този ден човек не трябва да се оплаква от живота, както и да прави големи покупки, защото се вярва, че те няма да донесат радост. На жените се препоръчвало поне за известно време да отложат домакинските задължения и да си позволят малко почивка, в противен случай, според легендата, цялата следваща година можела да премине в непрекъсната работа без почивка.

Какво може да правите утре? В народния календар този празник традиционно се е смятал за женски празник. В древността на този ден жените са се събирали се заедно с други жени, празнували са с роднини и съседи и са си почивали от ежедневната работа. В народните вярвания съществува и поверие: ако извършиш поне едно добро дело на този ден, съдбата скоро ще те възнагради с щастие и приятни промени.

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