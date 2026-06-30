Кабинетът "Радев":

ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев заради твърденията му за Борисов и фирмите за мантинели (ВИДЕО)

30 юни 2026, 14:52 часа 716 прочитания 0 коментара

ГЕРБ ще заведе дело срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заради твърденията му, че бившият премиер Бойко Борисов е свързан с фирмите, които печелят обществени поръчки за доставка на пътни мантинели. Това обяви депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков пред журналисти в Народното събрание.

По-рано през деня Демерджиев заяви пред журналисти, че според него съществува косвена връзка Бойко Борисов и фирмите, които печелят обществените поръчки за доставка на мантинели. Министърът посочи като аргумент начина, по който според него се провеждат процедурите и формирането на цените, без да представи публично доказателства за твърденията си. Още: Очаквайте скоро: Демерджиев обеща да се разбере кой е предоставял самолети на Пеевски

"Трябва да говори с факти"

По думите му, като вътрешен министър Демерджиев е длъжен да говори с факти и доказателства, а не с предположения.

"Демерджиев, докато беше адвокат със съмнителна репутация, можеше да говори каквото иска. От момента, в който е вътрешен министър, той трябва да говори с факти и доказателства, а не с предположения. Той мълчи по най-различни теми, като "Петрохан" и "Боташ", заяви Биков.

Според депутата от ГЕРБ след управлението на Борисов страната е имала около десет министър-председатели, по чието време същите фирми също са подписвали договори.

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"Ние очакваме той да провери всички премиери, като започне от Стефан Янев, Кирил Петков, Димитър Главчев, Николай Денков, Росен Желязков и стигне до господин Радев", каза Биков. Още: Депутат на Пеевски и бивш МВР министър с нова атака срещу Демерджиев

Той добави, че ако Борисов действително е имал влияние върху процесите през целия период, както твърди Демерджиев, това би означавало, че е действал в договорка с президента Румен Радев, тъй като служебните кабинети са управлявали значителна част от този период.

От своя страна Николай Нанков заяви, че договорите с фирмите, за които говори Демерджиев, са били подписани от регионалния министър Иван Шишков по време на служебното правителство на Гълъб Донев.

"Донев е бил премиерът, по времето на който са сключвани договорите за мантинели за цените и фирмите, които коментира Демерджиев", посочи Нанков. Още: Зад доставките на мантинели стои бивш премиер? Демерджиев за дълголетните далавери в пътното строителство

Той оспори и твърденията, че процедурата за новата обществена поръчка за мантинели е била прекратена.

"Шишков обясняваше, че процедурата не е прекратена, а е в КЗК поради обжалване на пет от шестте обособени позиции - това е отново фактологическа грешка, да не казвам лъжа", заяви депутатът от ГЕРБ.

Нанков допълни, че на 16 юни правителството е започнало "ин хаус" процедура за доставка на мантинели чрез държавното дружество "Автомагистрали". По думите му най-големите плащания по договорите за мантинели - за над 173 млн. лева - са били извършени именно по време на служебния кабинет на Гълъб Донев, когато министър на регионалното развитие е бил Иван Шишков.

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Бойко Борисов ГЕРБ мантинели Иван Демерджиев
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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