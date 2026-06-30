Спорт:

Депутат на Пеевски и бивш МВР министър с нова атака срещу Демерджиев

30 юни 2026, 10:39 часа 966 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Депутат на Пеевски и бивш МВР министър с нова атака срещу Демерджиев

Депутатът от "ДПС-Ново начало" и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов отправи нови публични обвинения срещу настоящия ръководител на ведомството Иван Демерджиев. В публикация във Facebook той заявява, че е получил информация за предполагаеми нерегламентирани контакти на Демерджиев с известен покрай разказана от Bird.bg история бизнесмен, както и за оказван натиск с цел даване на неверни свидетелски показания - ОЩЕ: Голяма победа на Димитър Стоянов и BIRD.bg в съда срещу делата за натиск

Твърденията

"До мен достигна изключително притеснителна информация, свързана с министъра на МВР Иван Демерджиев", пише Стоянов в началото на публикацията си. По думите му Демерджиев е поддържал близки контакти с въпросния бизнесмен и възнамерявал да го използва като "кошаревски свидетел" срещу "неудобни за него хора" - твърдение на Стоянов, което в публикацията не е подкрепено с доказателства. Още: Пеевски поиска прокуратурата да го опази от Демерджиев

Бившият вътрешен министър излага и твърдения за отношенията между въпросния бизнесмен, убития през 2024 г. Мартин Божанов - "Нотариуса" и неговата съпруга Гергана Божанова. Стоянов твърди, че този бизнесмен е имал общ бизнес и имоти с Божанов, а след убийството му е започнал да живее с Гергана Божанова. Той поставя и въпроси относно предполагаеми отношения между двамата още преди смъртта на Божанов, без отново да представя доказателства за тези твърдения.

В публикацията си Стоянов припомня още, че като директор на ГДБОП е уволнил Гергана Божанова, а като министър на вътрешните работи в края на 2023 г. е било разкрито разследване срещу контрабанден канал за горива, който според него е свързан с бизнесмена. По думите му разследването би следвало да продължава и към настоящия момент.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Стоянов твърди още, че връзката с Демерджиев е чрез управител на хотелски комплекс в Равда. Според него Демерджиев често посещавал комплекса, а съпругата на управителя била назначена в МВР като негов съветник. Actualno.com не откри официални данни за човек с посоченото от Стоянов име, който да е съветник на Демерджиев - Още: "Калинката на Пеевски": МВР призна за разпит на Иван Демерджиев след сигнал на Калин Стоянов

По думите на Стоянов Демерджиев е обещавал съдействие по съдебни и бизнес проблеми. 

В края на поста Стоянов обявява, че ще сезира компетентните институции. "Още днес ще входирам официален сигнал до главния прокурор, както и до Европейската прокуратура", заявява той.

Демерджиев vs Стоянов

Стоянов свързва новите си твърдения и с продължаващия конфликт с Демерджиев. Той припомня, че през 2023 г. в качеството си на министър на вътрешните работи е подал сигнал до АДФИ и прокуратурата във връзка с обществената поръчка за новите лични документи, по която срещу Демерджиев впоследствие беше повдигнато обвинение. Освен това твърди, че преди седмица е сезирал главния прокурор за предполагаем натиск върху представители на прокуратурата и вещи лица по делото. Още: БОЕЦ осъди МВР с министър Калин Стоянов за незаконен арест и злоупотреба със сила

Стоянов публикува и твърдение, че Демерджиев отправял закани срещу него. По думите му вътрешният министър ежедневно заявявал в МВР, че "Калин Стоянов трябва да бъде смачкан". И това твърдение не е подкрепено с публично представени доказателства.

Конфликтът между Иван Демерджиев и Калин Стоянов продължава вече повече от две години. След като Стоянов наследи Демерджиев начело на МВР през 2023 г., двамата нееднократно си разменяха взаимни обвинения, свързани с кадровата политика в министерството, работата на службите и различни разследвания. След края на мандата си като вътрешен министър Стоянов стана народен представител от "ДПС-Ново начало" и е сред най-близките политически лица на лидера на формацията Делян Пеевски, който е санкциониран от САЩ по глобалния закон "Магнитски", както и от Великобритания по режима ѝ за санкции заради твърдения за корупция.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Калин Стоянов Иван Демерджиев Мартин Божанов Случая Нотариуса Гергана Божанова
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес