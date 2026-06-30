Депутат на Пеевски и бивш МВР министър с нова атака срещу Демерджиев

Депутатът от "ДПС-Ново начало" и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов отправи нови публични обвинения срещу настоящия ръководител на ведомството Иван Демерджиев. В публикация във Facebook той заявява, че е получил информация за предполагаеми нерегламентирани контакти на Демерджиев с известен покрай разказана от Bird.bg история бизнесмен, както и за оказван натиск с цел даване на неверни свидетелски показания - ОЩЕ: Голяма победа на Димитър Стоянов и BIRD.bg в съда срещу делата за натиск

Твърденията

"До мен достигна изключително притеснителна информация, свързана с министъра на МВР Иван Демерджиев", пише Стоянов в началото на публикацията си. По думите му Демерджиев е поддържал близки контакти с въпросния бизнесмен и възнамерявал да го използва като "кошаревски свидетел" срещу "неудобни за него хора" - твърдение на Стоянов, което в публикацията не е подкрепено с доказателства. Още: Пеевски поиска прокуратурата да го опази от Демерджиев

Бившият вътрешен министър излага и твърдения за отношенията между въпросния бизнесмен, убития през 2024 г. Мартин Божанов - "Нотариуса" и неговата съпруга Гергана Божанова. Стоянов твърди, че този бизнесмен е имал общ бизнес и имоти с Божанов, а след убийството му е започнал да живее с Гергана Божанова. Той поставя и въпроси относно предполагаеми отношения между двамата още преди смъртта на Божанов, без отново да представя доказателства за тези твърдения.

В публикацията си Стоянов припомня още, че като директор на ГДБОП е уволнил Гергана Божанова, а като министър на вътрешните работи в края на 2023 г. е било разкрито разследване срещу контрабанден канал за горива, който според него е свързан с бизнесмена. По думите му разследването би следвало да продължава и към настоящия момент.

Стоянов твърди още, че връзката с Демерджиев е чрез управител на хотелски комплекс в Равда. Според него Демерджиев често посещавал комплекса, а съпругата на управителя била назначена в МВР като негов съветник. Actualno.com не откри официални данни за човек с посоченото от Стоянов име, който да е съветник на Демерджиев - Още: "Калинката на Пеевски": МВР призна за разпит на Иван Демерджиев след сигнал на Калин Стоянов

По думите на Стоянов Демерджиев е обещавал съдействие по съдебни и бизнес проблеми.

В края на поста Стоянов обявява, че ще сезира компетентните институции. "Още днес ще входирам официален сигнал до главния прокурор, както и до Европейската прокуратура", заявява той.

Демерджиев vs Стоянов

Стоянов свързва новите си твърдения и с продължаващия конфликт с Демерджиев. Той припомня, че през 2023 г. в качеството си на министър на вътрешните работи е подал сигнал до АДФИ и прокуратурата във връзка с обществената поръчка за новите лични документи, по която срещу Демерджиев впоследствие беше повдигнато обвинение. Освен това твърди, че преди седмица е сезирал главния прокурор за предполагаем натиск върху представители на прокуратурата и вещи лица по делото. Още: БОЕЦ осъди МВР с министър Калин Стоянов за незаконен арест и злоупотреба със сила

Стоянов публикува и твърдение, че Демерджиев отправял закани срещу него. По думите му вътрешният министър ежедневно заявявал в МВР, че "Калин Стоянов трябва да бъде смачкан". И това твърдение не е подкрепено с публично представени доказателства.

Конфликтът между Иван Демерджиев и Калин Стоянов продължава вече повече от две години. След като Стоянов наследи Демерджиев начело на МВР през 2023 г., двамата нееднократно си разменяха взаимни обвинения, свързани с кадровата политика в министерството, работата на службите и различни разследвания. След края на мандата си като вътрешен министър Стоянов стана народен представител от "ДПС-Ново начало" и е сред най-близките политически лица на лидера на формацията Делян Пеевски, който е санкциониран от САЩ по глобалния закон "Магнитски", както и от Великобритания по режима ѝ за санкции заради твърдения за корупция.