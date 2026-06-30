Войната в Украйна:

Очаквайте скоро: Демерджиев обеща да се разбере кой е предоставял самолети на Пеевски

30 юни 2026, 12:19 часа 748 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Очаквайте скоро: Демерджиев обеща да се разбере кой е предоставял самолети на Пеевски

Скоро ще се изясни колко са стрували полетите му. Ще се изясни и кой ги е плащал. Ще се изясни и кой е предоставял евентуално самолети и на какво основание за това", анонсира вътрешният министър Иван Демерджиев пред медиите във връзка с полетите на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски. Думите му дойдоха в отговор на въпрос дали трябва информацията колко е струвала охраната на политици да бъде публично достояние.

"Разбира се, че трябва. Първо трябва да се изясни тази охрана до колко е била необходима и второ колко е струвала на българските граждани", беше отговорът на Демерджиев.

Според него, когато си публична фигура всички действия трябва да бъдат обществено достояние. "Ввярвам, че това е правилното като подход, за да може обществото да си прави съответните изводи", смята още Демерджиев.

ОЩЕ: Съд за НСО, ако не действа: Пеевски отвори нова глава за охраната на политици

Предисторията

Припомняме, че в края на май Административния съд в Добрич постанови, че Националната служба за охрана (НСО) ще трябва да отговори какви разходи е направила за заплати, бонуси, командировки и извънреден труд на служителите си, охранявали лидера на ДПС Делян Пеевски, за първите 10 месеца на 2025 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Това следва от решение на Административния съд в Добрич по дело на местен гражданин по Закона за достъп до обществена информация. С помощта на Александър Кашъмов от "Програма достъп до информация" Стойчо Стойчев е осъдил НСО да му отвори още: какви са били разходите за пътувания на Пеевски с автомобили на НСО в посочения период, колко километра са изминати и какви са били разходите за дейности по охрана на лидера на ДПС по възлагане на външни изпълнители, ако има такива. ОЩЕ: Окончателно съдебно решение: НСО трябва да отчете колко е струвала охраната на Пеевски на държавата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
МВР НСО Охрана Делян Пеевски Иван Демерджиев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес