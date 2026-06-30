Очаквайте скоро: Демерджиев обеща да се разбере кой е предоставял самолети на Пеевски

Скоро ще се изясни колко са стрували полетите му. Ще се изясни и кой ги е плащал. Ще се изясни и кой е предоставял евентуално самолети и на какво основание за това", анонсира вътрешният министър Иван Демерджиев пред медиите във връзка с полетите на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски. Думите му дойдоха в отговор на въпрос дали трябва информацията колко е струвала охраната на политици да бъде публично достояние.

"Разбира се, че трябва. Първо трябва да се изясни тази охрана до колко е била необходима и второ колко е струвала на българските граждани", беше отговорът на Демерджиев.

Според него, когато си публична фигура всички действия трябва да бъдат обществено достояние. "Ввярвам, че това е правилното като подход, за да може обществото да си прави съответните изводи", смята още Демерджиев.

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Предисторията

Припомняме, че в края на май Административния съд в Добрич постанови, че Националната служба за охрана (НСО) ще трябва да отговори какви разходи е направила за заплати, бонуси, командировки и извънреден труд на служителите си, охранявали лидера на ДПС Делян Пеевски, за първите 10 месеца на 2025 г.

Това следва от решение на Административния съд в Добрич по дело на местен гражданин по Закона за достъп до обществена информация. С помощта на Александър Кашъмов от "Програма достъп до информация" Стойчо Стойчев е осъдил НСО да му отвори още: какви са били разходите за пътувания на Пеевски с автомобили на НСО в посочения период, колко километра са изминати и какви са били разходите за дейности по охрана на лидера на ДПС по възлагане на външни изпълнители, ако има такива. ОЩЕ: Окончателно съдебно решение: НСО трябва да отчете колко е струвала охраната на Пеевски на държавата