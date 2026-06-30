Левандовски има нов клуб: Барселона изпусна заместник №1 на поляка

Досегашният централен нападател на Барселона Роберт Левандовски отдавна обяви, че няма да продължи карерата си в каталунския гранд. Той вече си намери нов отбор, като от следващия сезон ще играе в клуба от МЛС Чикаго Файър. От Барселона са набелязали няколко варианта за заместник на Левата, като с първия удариха на камък. Каталунците искаха да вземат Хари Кейн, който замести Левандовски в Байерн Мюнхен, но англичанинът е решил да подпише нов договор с баварците.

Роберт Левандовски вкара 120 гола за Барселона

Роберт Левандовски реши да отиде в Барселона когато клубът се намираше в един от най-лошите си периоди в модерната си история. През лятото на 2022 г. каталунците платиха на Байерн Мюнхен 45 милиона евро за поляка и той не разочарова. За 4 години на "Камп Ноу", Левандовски записа 193 мача във всички турнири за Барселона, в които вкара 120 гола и даде 24 асистенции. Нападателят спечели Ла Лига 3 пъти, 1 път Купата на Краля и 3 пъти Суперкупата на Испания. На 37 години, той си тръгва от Барселона след повече от успешен период.

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Хари Кейн ще подпише нов договор с Байерн Мюнхен

Сега Барселона търси негов заместник. Единият вариант е Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид, но "дюшекчиите" искат огромна сума за аржентинската си звезда. Другият вариант пред каталунците беше Хари Кейн, но според информация на журналиста Флориан Плетенберг, англичанинът е решил да подновои договора си с Байерн Мюнхен. Настоящият контракт на Кейн изтича през 2027 г., но неговият приоритет е да остане в баварския гранд. Иначе, като типичен таран, Хари Кейн щеше да бъде перфектнит заместин на Роберт Левандовски и в Барселона.

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