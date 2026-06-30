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Демерджиев намеси Борисов в съмненията си за далавери с мантинелите

30 юни 2026, 12:06 часа 842 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Демерджиев намеси Борисов в съмненията си за далавери с мантинелите

Вътрешният министър Иван Демерджиев намеси фигурата на бившия премиер Бойко Борисов като косвена връзка с двете дружества, които доставят мантинели в България. Демерджиев заяви, че има данни, че цените, на които са поставени мантинелите, са значително завишени спрямо нормалните пазарни цени на тези съоръжения и че се прави всичко възможно участници извън тези две дружества да бъдат елиминирани от обществени поръчки за дълъг период от време. 

Попитан каква точно е връзката на лидера на ГЕРБ с тези две дружества и с мантинелите, Демерджиев отговори:

"Връзката е косвена и доста добре прозира. Може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време и начинът, по който ги печелят. Не е логично да се стига до обществени поръчки на такива високи нива за нещо, което примерно в Гърция може да се намери доста по-евтино, но няма участници или ако случайно се появят, се търси начин да бъдат отстранени от процедурата. Ясно е кой може да влияе на този процес".

На въпрос дали ще се стигне до арести, вътрешният министър заяви, че иска да види не толкова арести, а повдигнати обвинения и хора в съда и осъдителни присъди. 

Демерджиев коментира и информацията, че договорите за тези мантинели са подписани през 2022, когато е периодът на служебното правителство на Румен Радев. Той обясни, че това не означава, че не трябва да има постоянен контрол, т.е. и след служебното правителство. ОЩЕ: Николай Нанков: Договорите, по които се работи за монтиране на мантинели, са сключвани в кабинета на Иван Шишков

Качеството на мантинелите

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Вътрешният министър коментира и качеството на мантинелите, като според него то трябва да се провери много добре, но освен качеството да се направи проверка и на начина на поставянето им.

"Трябва да се провери цялата пътна инфраструктура - платната, мантинелите, за да може да сме убедени, че дори да се стигне до пътен инцидент - последиците няма да са тези, които виждаме днес. Отново ще повторя, че за мен е недопустимо такива съоръжения да пропукат празен камион да премине на два пъти през тях", каза Демерджиев в контекста на тежката катастрофа на "Тракия".

Стана ясно, че вътрешният министър заедно с регионалното министерство ще проверят информацията за еднолентови пътища в Кърджалийско. "Ще стигнем съвместно до изводи дали има престъпления", добави още Демерджиев. ОЩЕ: Зад доставките на мантинели стои бивш премиер? Демерджиев за дълголетните далавери в пътното строителство

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Бойко Борисов МВР мантинели Иван Демерджиев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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