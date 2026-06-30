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Всички мачове на Световното първенство – 01.07.2026

30 юни 2026, 19:00 часа 405 прочитания 0 коментара

Елиминационната фаза на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада продължава с пълна сила. В момента турнирът е на етап 1/16-финали, а вече два отбора, които бяха сред сочените за фаворити за титлата, си събраха багажа от Мондиала. Става въпрос за тимовете на Германия и Нидерландия. Бундестимът отпадна от Парагвай след изпълнение на дузпи, докато „лалетата“ отстъпиха пред Мароко отново след изпълнение на наказателни удари.

Ден №21 на Мондиал'26: Начален час и ТВ

Програмата на двадесет и първия ден на Мондиал 2026 ни е приготвила цели четири двубоя от 1/16-финалите на турнира. Първият мач е между Франция и Швеция. Следва сблъсъкът Мексико – Еквадор. Във вечерната програма на Световното са заложени срещите Англия – ДР Конго и Белгия – Сенегал.

Национален отбор по футбол на Франция

В колко часа започват мачовете от Ден №21 на Световното?

Първият мач от програмата на Ден №21 на Световното първенство между Франция и Швеция ще започне в 00:00 часа българско време. За 04:00 е предвиден двубоят между Мексико и Еквадор. Англия и ДР Конго ще излязат на терена в 19:00 часа, а Белгия и Сенегал в 23:00.

Кои телевизии ще дават двубоите от Ден №21 на Мондиал 2026?

Всички мачове от Ден №21 на Мондиал 2026 ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещите са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоите на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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