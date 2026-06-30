Англия - ДР Конго: Кога и къде да гледаме първия мач на вечния претендент от елиминационната фаза

Англия започна участието си на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико с впечатляваща победа, но след това се върна към скучния стил, който сме свикнали да наблюдаваме. Въпреки това, "трите лъва" спечелиха групата си и сега се изправят срещу наглед лесен съперник на 1/16-финалите, акто срещата им ще се проведе на 1 юли. Става въпрос за ДР Конго, който се класира като един от най-добрите трети отбори. Но "леопардите" вече показаха, че са корав отбор, като удържаха Португалия и Кристиано Роналдо до равенство 1:1 в първия си мач на Мондиал 2026.

Англия - ДР Конго: Начален час и ТВ

Англия показа нестабилност в играта си в атака срещу отбори, които се защитават компактно и дълбоко в собствената си половина. Така се стигна до нулевото равенство с Гана, а победата срещу Панама не беше толкова изразителна, колкото се очакваше. От другата страна, ДР Конго е именно отбор със стабилна защита. Повече от половината дефанзивна линия на "леопардите" изигра миналия сезон във Висшата лига на Англия, така че бранителите им със сигурност са подготвени за здрава битка.

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От колко часа започва срещата между Англия и ДР Конго?

За ДР Конго се състезават някои футболисти, които можехда да играят и за националната селекция на Англия, но по една или друга причина не бяха избрани и решиха да представляват африканската страна. Това ще придаде само още повече заряд на срещата между двете държави. Тя е насрочена за 19:00 ч. българско време.

Коя телевизия ще излъчва мача между Англия и ДР Конго?

Мачът между Англия и ДР Конго ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, който ще предават срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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