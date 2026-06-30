Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Край! Нойер се оттегли от националния отбор на Германия след фиаското на Мондиал 2026!

30 юни 2026, 19:34 часа 866 прочитания 0 коментара

Вратарят на Германия Мануел Нойер е обявил оттеглянето си от националния отбор. Това съобщи трансферния гуру Фабрицио Романо, който се позовава на информация на вътрешен човек. Както е известно, Бундестима загуби от Парагвай след дузпи с 3:4 (1:1 в редовното време и продълженията) в 1/16-финалите на Световното първенство по футбол, с което прекрати участието си в турнира.

„Голям срам е, че всичко завърши по този начин“

„Голям срам е, че всичко завърши по този начин“, цитира Романо думите на Нойер. 40-годишният вратар е рекордьор на Германия по участия на световни първенства (23). Той е изиграл 128 мача за родината си. Нойер спечели Световното първенство през 2014 година.

На клубно ниво вратарят играе за Байерн Мюнхен. Договорът му с баварския клуб е до 30 юни 2027 г. Порталът "Transfermarkt" оценява стойността му на 4 милиона евро.

ОЩЕ: След краха на Германия на Мондиал'26: Нагелсман няма никакво намерение да подава оставка!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Германия отбор Мануел Нойер Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес