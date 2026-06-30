Край! Нойер се оттегли от националния отбор на Германия след фиаското на Мондиал 2026!

Вратарят на Германия Мануел Нойер е обявил оттеглянето си от националния отбор. Това съобщи трансферния гуру Фабрицио Романо, който се позовава на информация на вътрешен човек. Както е известно, Бундестима загуби от Парагвай след дузпи с 3:4 (1:1 в редовното време и продълженията) в 1/16-финалите на Световното първенство по футбол, с което прекрати участието си в турнира.

„Голям срам е, че всичко завърши по този начин“

🚨👋🏼 Manuel Neuer retirement from international football is confirmed.



“It's extremely bitter for it to end like this…”, Neuer says. pic.twitter.com/gMwOc8sMQa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026

„Голям срам е, че всичко завърши по този начин“, цитира Романо думите на Нойер. 40-годишният вратар е рекордьор на Германия по участия на световни първенства (23). Той е изиграл 128 мача за родината си. Нойер спечели Световното първенство през 2014 година.

На клубно ниво вратарят играе за Байерн Мюнхен. Договорът му с баварския клуб е до 30 юни 2027 г. Порталът "Transfermarkt" оценява стойността му на 4 милиона евро.

ОЩЕ: След краха на Германия на Мондиал'26: Нагелсман няма никакво намерение да подава оставка!