"Повече така не може", "сламено мекере на Пеевски": Ивайло Мирчев не вярва оставка на властта да е проблем за еврото

Повече така не може да продължаваме. Излязоха младите хора, които преди 13-15 години. Всички разбраха, че Пеевски и един малък олигархичен кръг обират хората през държавния бюджет. Това не беше само в София – в Пловдив, във Варна преживяха най-големите си протести от десетилетия. Те излязоха и дадоха много ясен знак за промяна. Това заяви депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Очевидно след вчера това правителство няма легитимност. "Това сламено мекере на Пеевски, което безропотно изпълняваше и опита да провали вчерашния мирен протест" - такива думи отправи Мирчев към вътрешния министър Даниел Митов. Според него, действията на полицията са показали какво прави Митов. Ивайло Мирчев дори се закани ПП-ДБ да търсят Митов и да го принудят да даде оставка.

След това – утре, 3 декември, да има гласуване в парламента за изтегляне на бюджета, първа точка в дневния ред, продължи Мирчев. Но на въпрос на БНТ ако един кабинет няма легитимност, не трябва ли да си ходи, а не само МВР министърът да дава оставка, той се измъкна с думите, че протестиращите казали, че това правителство трябва да си отиде. Мирчев не влезе в дълбочина и по въпроса дали хората вчера са казали на ПП-ДБ, че искат да ги управляват или че просто не искат сегашните да управляват.

"Пълен абсурд в този парламент" да участваме в ново правителство - "почти всички партии в този парламент са на личен режим на голямото "Д". Ако бях врачка, щях да ви кажа какво ще има в следващия парламент", уточни Мирчев. Той обеща по-късно да има политическо изявление на ПП-ДБ по въпроса с оставката на правителството.

"България влиза в еврозоната, това не може да бъде предотвратено", настоя Мирчев предвид голямата промяна от 1 януари, 2026 година, когато официално еврото трябва да ни стане национална валута. Според съпредседателя на „Да, България", правителство страната винаги ще има и процесите по въвеждане на еврото няма да пострадат.

"Нека главното "Д" бъдат децата" - такъв призив взе като верую Мирчев, призив от плакат на протеста. "Делян Пеевски и хората около него трябва да бъдат изкарани от обществено-политическия живот на страната. Ние ще продължаваме с протести да преследваме тази цел", настоя съпредседателят на "Да, България“. След като му беше напомнено, че имаше опит за санитарен кордон срещу Пеевски, Мирчев обърна поглед към Бойко Борисов – уплашил се от кордона и сега ще трябва да плати цената на управлението си с Пеевски.

"Даниел Лорер ще му бия един шамар зад врата, че го е казал" - така Мирчев реагира гневно на напомнянето, че бившият депутат от ПП-ДБ заговори преди време как Делян Пеевски се променил за добро, за доброто на цялата страна. По думите на Мирчев, ако се повтаряла една реплика "след толкова години", доникъде нямало да стигне. Важното е следното - трябва да променим страната си, да бъдат чути тези десетки хиляди хора, които излязоха. Това беше протест без "Възраждане", без "Величие" и руските проксита.

