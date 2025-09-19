Превратът е в ход: Парламентът на първо четене пое контрола върху НСИ

С приети на първо четене промени в Закона за статистиката Народното събрание, а не Министерският съвет, ще избира председателя и заместник-председателите на Националния статистически институт (НСИ). "За" поправките гласуваха 96 депутати, "против" – 38, сред които парламентарните групи на "Възраждане", "Величие" и МЕЧ.

Според текста в рамките на един месец след обнародването на закона парламентът трябва да избере ново ръководство на НСИ. В момента институцията се ръководи от доц. д-р Атанас Атанасов, назначен през 2022 г. от кабинета "Петков" с мандат от седем години, който изтича през 2029 г.

Атанасов влезе в конфликт с Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, след като отказа да предостави данни за цените, аргументирайки се, че НСИ не е задължен да го прави. Още: "Ще ти подготвим тържествен прием в Казичене": Заплашват директора на НСИ

Политически реакции

Опозицията реагира остро на промените. От ПП-ДБ ги определиха като опит за "прочистване" на неудобните.

"Започвате да махате всички неудобни в България. 'Ново начало' това казаха: "Всички ще ви вкараме в затвора'. Да, знам, че така говорят диктаторите", заяви Мартин Димитров.

Асен Василев допълни: "Виждаме, че в много спешен порядък някой иска да смени шефа на Българската статистика с неясни мотиви и без съгласието на правителството." Още: Преврат в НСИ? Управляващите бързат да сменят ръководството на института

"Няма нито един аргумент за желаната от вас смяна на председателя на Статистиката", каза и Даниел Лорер.

Интересно е, че "Възраждане", които традиционно критикуват НСИ за манипулирани данни при инфлацията, също гласуваха "против". Депутатът Петър Петров заяви, че партията е подала сигнал до КПКОНПИ за съмнителни граждански договори в края на 2024 г., но подчерта, че конкретният законопроект "ясно цели друго". Колегата му Цончо Ганчев обвини директно Делян Пеевски: "Този законопроект обслужва само и единствено Пеевски, който иска да овладее Статистиката."

По-рано бившият премиер Николай Денков предупреди, че промените са "противоконституционна схема" за овладяване на НСИ, която може да отвори пътя за манипулиране на ключови данни – от инфлация и безработица до доходи и БВП. Според него това ще позволи на управляващите да прикриват реалното поскъпване на живота, да оправдават нов държавен дълг или да намаляват социалните помощи чрез подправени числа. Още: НСИ не разрешава: КЗП обясни защо не публикува продажни цени

"Ще гласуваме категорично против тази схема и ще сезираме Конституционния съд и Евростат", заяви Денков, като напомни, че сегашният председател Атанасов е избран с прозрачен конкурс с участие на директора на Евростат и няма политически зависимости.