18 декември 2025, 18:47 часа 215 прочитания 0 коментара
Корнелия Нинова: Социалното напрежение след Нова година може до доведе до още по-голяма ескалация

Общественото недоволство и политическото напрежение в страната могат да ескалират допълнително, ако към настоящите протести се добави и социално напрежение. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV бившият лидер на БСП и настоящ председател на партия „Непокорна България“ Корнелия Нинова. По думите ѝ след Нова година е напълно възможно да се стигне до социални протести заради постоянно растящите цени и липсата на ефективни мерки от страна на управляващите. Нинова подчерта, че въпреки увеличения бюджет и състав на регулаторните органи, като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), реални резултати в борбата със спекулата няма.

Според нея сегашните протести са „ценностни“ – за морал, справедливост и срещу модела на „завладяната държава“, но към тях може да се прибави и силно социално недоволство. Като допълнителен фактор Нинова посочи липсата на адекватен бюджет и приемането на удължителен такъв, при положение че само за месец са внесени три различни бюджетни проекта с коренно различни параметри.

Тя обърна внимание, че единственият общ елемент и в трите бюджета е текстът за автоматично увеличение на заплатите на депутатите и още около 250 висши държавни длъжности на всеки три месеца, независимо от състоянието на икономиката. „Това е наглост и една от основните причини за народния гняв по площадите“, заяви Нинова, като добави, че става дума и за ръководствата на ключови регулаторни органи, които по думите ѝ „нищо не правят, за да се борят със спекулата“. Нинова потвърди, че редовно участва в протестите и заяви, че от десет години се бори срещу модела „Борисов–Пеевски“. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
