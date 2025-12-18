Спорт:

18 декември 2025, 17:28 часа 458 прочитания 0 коментара
"Продължаваме промяната - Демократична България" официално предложи 100% машинно гласуване

"Необходима и навременна стъпка за укрепване на демократичните принципи, повишаване на прозрачността и гарантиране на честността на изборния процес в България." Така от "Продължаваме промяната - Демократична България" мотивират внесения днес (18 декември) Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, с който се възстановява изцяло машинното гласуване

Според вносителите, натрупаният практически опит недвусмислено показва, че изцяло машинното гласуване представлява по-надежден, прозрачен и обективен механизъм за упражняване на активното избирателно право. В този смисъл възстановяването му е необходима мярка за преодоляване на констатираните дефицити в изборния процес.

Връщането на изцяло машинното гласуване цели да осигури по-висока степен на точност, сигурност и проследимост на вота, както и да гарантира равнопоставеност на участниците в изборния процес. Още: Радев и хората на Пеевски на едно мнение за спекулата и с критика към кабинета "Желязков"

Мотиви

В мотивите на законопроекта са заложени конкретните цели на вносителите:

  • Възстановяване на изцяло машинното гласуване като основен и единствен начин за гласуване в изборите, с изключение на изрично предвидените в закона случаи.
  • Премахване на недействителните гласове и ограничаване на човешките грешки при отчитането на резултатите.
  • Ограничаване на възможностите за манипулиране на вота, включително чрез контролирано и корпоративно гласуване.
  • Улесняване работата на секционните избирателни комисии и съкращаване на времето за обработка на изборните резултати.
  • Повишаване на доверието на гражданите в изборния процес и демократичните институции. Още: Предсрочни избори на хоризонта: Как може да се гарантира честността на вота?

От ПП-ДБ уточняват, че прилагането на изцяло машинното гласуване не изисква съществено увеличаване на разходите за провеждане на избори, тъй като държавата вече разполага със значителен брой сертифицирани машини за гласуване, както и с изградена логистична и организационна инфраструктура.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
