Без наказания по "Магнитски" у нас, щели да доведат до "гражданска смърт"

Предложението на "Продължаваме промяната - Демократична България" за прилагането на глобалния закон "Магнитски" у нас не мина в Комисията по вътрешна сигурност в Народното събрание. Идеята се обсъждаше от депутатите на 18 декември, но гласовете "против" на "ДПС-Ново начало" и 10 гласа "въздържал се" от мнозинството, включително от ГЕРБ, наклониха везните. "За" гласуваха от ПП-ДБ и "Морал, единство, чест" (МЕЧ) на Радостин Василев.

Така лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски, бизнесменът Васил Божков, бившият финансов министър Владислав Горанов, Илко Желязков, Румен Овчаров и другите санкционирани няма да бъдат засегнати в България.

Още: Британското посолство отвърна иронично-поучително на Борисов за санкциите срещу Пеевски

"Гражданска смърт"

Любопитно изказване направи на заседанието бившият вътрешен министър в редовното правителство на Николай Денков и в служебния кабинет на Димитър Главчев - Калин Стоянов, който сега е депутат от "ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски. "Истинската цел на този закон е български граждани да бъдат подложени на гражданска смърт в собствената си родина", заяви той.

Председателят на комисията Маноил Манев от ГЕРБ каза, че не разбира от финансови операции - затова ще се въздържи при вота.

Още: "Магнитски" не се прилага пряко в България, само присъда доказва вина

Снимка: БГНЕС

Кои са санкционираните по "Магнитски" от България?

През февруари 2023 г. финансовото министерство на САЩ санкционира за корупция по „Магнитски“ бившия финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов, бившия министър на енергетиката Румен Овчаров, бивши членове на борда на АЕЦ "Козлодуй" – Александър Николов и Иван Генов, както и председателя на движение "Русофили" Николай Малинов.

Още: САЩ с нови санкции по "Магнитски", Владислав Горанов и Румен Овчаров са сред имената

През юни 2021 г. Щатите санкционираха по „Магнитски“ бизнесмена Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков - бивш заместник-директор на Държавната агенция за технически операции (ДАТО), който бе назначен за заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Санкционирани бяха и дружествата, притежавани или контролирани от тези лица.

На 10 февруари 2023 г. тримата бяха наказани по „Магнитски“ и от Обединеното кралство. Според Лондон те са замесени в престъпления, свързани с корупция, включително злоупотреба с публични средства.

Още: Пеевски си е купил фирма в Лондон, но не е прескочил бариерата "Магнитски"