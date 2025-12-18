Психиатър: Арогантността на Пеевски ще го приключи

„Натрупаното напрежение предизвика тези големи протести. Освен това има идеалната провокация – тя е съсредоточена върху образа на Делян Пеевски. Пеевски – Борисов е аномалия, която е идентифицирана като такава“, коментира в „Лице в лице“ по bTV психиатърът д-р Николай Михайлов. „Към славната история на г-н Борисов, който се настани в българската политика дълго и за свое удоволствие, дойде почти изневиделица г-н Пеевски. Той имаше неблагоразумието да се държи така, както се държи. Арогантността му ще го приключи. Той създаде образ на човек, почти Цезар на българската политическа сцена“, коментира Михайлов.

„Борисов има друг натюрел – той работи върху чувствата на суверена. Има маниер да фамилиаризира политическия контакт, да създава интрига на лични взаимоотношения“, посочи още психиатърът. „Но Делян Пеевски се явява с някакви директиви, произхождащи от собствения му несломим инстинкт да господства и да дава разпореждания, които нямат политическа аргументация и не могат да бъдат обосновани“, каза още д-р Николай Михайлов.

Според него има нещо грешно в новата ни политическа история – „системна неудача, особено свързана със съдебната система“. По думите на д-р Михайлов Бойко Борисов има версия за себе си в критични ситуации – представлява боцман на борда и е котва в бурно море.

„Само на него може да се разчита в състояние на криза, защото всички други са дилетанти. Той има един силует на човек, който дълго е бил ангажиран да спасява България. Сега прави интересни движения, съобразени с неговия легендарен митологичен инстинкт за ориентация, според който той едновременно трябва да се отстрани леко, за да може ударът да бъде поет от Делян Пеевски, веднъж. И втори път - да направи необходимото да дискредитира тези, които уж ръководят протеста – хората от ПП-ДБ“, коментира д-р Николай Михайлов.