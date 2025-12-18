Кабинетът подаде оставка:

Надежда Йорданова: Възможен е трети, реформаторски вариант за бюджета

18 декември 2025, 19:40 часа 377 прочитания 0 коментара
Надежда Йорданова: Възможен е трети, реформаторски вариант за бюджета

Възможен е трети, реформаторски вариант за бюджета, който не е нито "постна пица", нито дълбоко социален и не води до дефицит от 5-6%. Това заяви в студиото на "Още от деня" по БНТ съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме Промяната – Демократична България" Надежда Йорданова, коментирайки дебатите около бюджета и исканията за индексация на заплатите в публичния сектор.

По думите ѝ ПП-ДБ още от септември настояват за подобен подход. Възможен е и друг бюджет, който е реформаторски, който въвежда реформаторски мерки, каза Йорданова и подчерта, че формацията е предложила общо 30 мерки. Според нея те ще доведат до "съкращаване на публичната администрация, ограничаване на неефективните разходи и изчистване на определени корупционни практики".

Още: Не съдът - вече прокуратурата ще решава за ускоряване на разследванията: ПП-ДБ алармира защо това е опасно

Йорданова призна, че подобни мерки са непопулярни и изискват стабилно парламентарно мнозинство. "За такива непопулярни твърди мерки обаче е нужно стабилно мнозинство", заяви тя и допълни, че амбицията на ПП-ДБ е да станат първа политическа сила на следващите избори, за да бъдат гарант за такова управление.

По темата за евентуални бъдещи коалиции Йорданова беше категорична, че взаимодействие с ГЕРБ на този етап е изключено. "През последните месеци ГЕРБ със своето арогантно поведение изгориха всички възможни мостове за политически разговори", заяви тя. По думите ѝ вариантът „Борисов без Пеевски“ вече не съществува, тъй като е станал "политически невъзможен".

Още: Това, което прави Борисов, е в своята безпомощност да помогне на щурма на Пеевски да завладее властта

Тя коментира и отношенията с президента Румен Радев, като подчерта, че към момента той действа единствено в рамките на конституционните си правомощия. "Към настоящия момент Румен Радев действа като президент на Република България", каза Йорданова и отказа да спекулира дали той би влязъл на партийния терен.

Йорданова защити и протестите, организирани от формацията, като посочи, че те са били провокирани от "политическо лицемерие и арогантност" при действията около бюджета. Според нея гражданите настояват за "разграждане на модела Борисов – Пеевски", което е невъзможно без свободни и честни избори.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: "С чужда пита помен правят": ДБ обясни за ПАСЕ и гласуването на Надежда Йорданова

В тази връзка от ПП-ДБ настояват за връщане на 100% машинно гласуване. Йорданова заяви, че няма доказателства машините да са компрометирани. "Няма нито едно доказателство за това", подчерта тя и добави, че именно данните от машините са показали манипулации при хартиените протоколи. "Записите в машините са ОК, по хартията има измами", каза още Йорданова.

По отношение на служебното правителство тя заяви, че ПП-ДБ ще препоръчат за служебен премиер фигура с "най-малко сечение с Пеевски", като сред възможните имена посочи омбудсмана на Република България.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Румен Радев Надежда Йорданова Бюджет 2026 протест бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес