Надежда Йорданова: Възможен е трети, реформаторски вариант за бюджета

Възможен е трети, реформаторски вариант за бюджета, който не е нито "постна пица", нито дълбоко социален и не води до дефицит от 5-6%. Това заяви в студиото на "Още от деня" по БНТ съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме Промяната – Демократична България" Надежда Йорданова, коментирайки дебатите около бюджета и исканията за индексация на заплатите в публичния сектор.

По думите ѝ ПП-ДБ още от септември настояват за подобен подход. Възможен е и друг бюджет, който е реформаторски, който въвежда реформаторски мерки, каза Йорданова и подчерта, че формацията е предложила общо 30 мерки. Според нея те ще доведат до "съкращаване на публичната администрация, ограничаване на неефективните разходи и изчистване на определени корупционни практики".

Йорданова призна, че подобни мерки са непопулярни и изискват стабилно парламентарно мнозинство. "За такива непопулярни твърди мерки обаче е нужно стабилно мнозинство", заяви тя и допълни, че амбицията на ПП-ДБ е да станат първа политическа сила на следващите избори, за да бъдат гарант за такова управление.

По темата за евентуални бъдещи коалиции Йорданова беше категорична, че взаимодействие с ГЕРБ на този етап е изключено. "През последните месеци ГЕРБ със своето арогантно поведение изгориха всички възможни мостове за политически разговори", заяви тя. По думите ѝ вариантът „Борисов без Пеевски“ вече не съществува, тъй като е станал "политически невъзможен".

Тя коментира и отношенията с президента Румен Радев, като подчерта, че към момента той действа единствено в рамките на конституционните си правомощия. "Към настоящия момент Румен Радев действа като президент на Република България", каза Йорданова и отказа да спекулира дали той би влязъл на партийния терен.

Йорданова защити и протестите, организирани от формацията, като посочи, че те са били провокирани от "политическо лицемерие и арогантност" при действията около бюджета. Според нея гражданите настояват за "разграждане на модела Борисов – Пеевски", което е невъзможно без свободни и честни избори.

В тази връзка от ПП-ДБ настояват за връщане на 100% машинно гласуване. Йорданова заяви, че няма доказателства машините да са компрометирани. "Няма нито едно доказателство за това", подчерта тя и добави, че именно данните от машините са показали манипулации при хартиените протоколи. "Записите в машините са ОК, по хартията има измами", каза още Йорданова.

По отношение на служебното правителство тя заяви, че ПП-ДБ ще препоръчат за служебен премиер фигура с "най-малко сечение с Пеевски", като сред възможните имена посочи омбудсмана на Република България.