ПП: Пеевски се опитва да отстрани Благомир Коцев през КПК

Лидерът на ДПС - “Ново начало“ се опитва отново да отстрани от поста му кмета на Варна Благомир Коцев, като използва КПК и ЦИК. Това се казва в позиция на “Продължаваме промяната“ (ПП), изпратена до медиите. Ето пълния й текст: “Делян Пеевски отново активира неговата Комисия за противодействие на корупцията (КПК) в пореден опит да отстрани законно избрания кмет на Варна, Благомир Коцев. След като Бойко Борисов нареди на членовете на ОИК Варна от ГЕРБ да не гласуват за отстраняване на Благо Коцев, Пеевски включи любимата си бухалка КПК.

Неправомерно КПК иска да проверява отпуски

Още: Основният свидетел срещу Благомир Коцев спечели нова обществена поръчка - за 1,2 млн. лв.

Преди два дни КПК е поискала от ЦИК данни за отпуските на Коцев през последните месеци. Това при положение, че отпуските са абсолютно извън правомощията на КПК. КПК няма никакво право да се произнася за отпуски или да заповядва на ЦИК и ОИК да вземат решения.

Снимка БГНЕС

Всъщност КПК с писмото си натиска ЦИК да принуди ОИК Варна да се произнесе по жалбите срещу Коцев.

Подходът е ясен. През КПК Пеевски изпраща послание на хората на Борисов в ОИК Варна да освободят Коцев като кмет на Варна.

Още: Благомир Коцев: Арестът ми беше за назидание на други опозиционни кметове

Няма да позволим това безобразие – поредният институционален произвол срещу Благо Коцев. Ясно е, че Пеевски го е страх от Коцев, защото той вече не е зад решетки и може да говори.

Затова довечера на протеста в 18 ч. ще им кажем ясно:

Няма да стане по този начин!“

Още: Солидни гаранции за общинските съветници, задържани с Благомир Коцев