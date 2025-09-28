"Радев яхва страховете на хората": Нейнски очаква руско влияние на президентските избори

Бившият външен министър Надежда Нейнски очаква влияние от Русия и на президентските избори у нас догодина. „Влиянието съществува и в момента през всякакви хибридни атаки, през всякакви инженерни проекти, които се правят в българската политика. Предстоящите президентски избори в България ще бъдат голямо изпитание за страната ни. И в този смисъл аз мятам, че тук отговорността на политическите партии е огромна. Аз не искам да звуча така патетично, но наистина политическите партии са онези, от които ние търсим гаранция за това, че няма да има промяна в стратегическия път на България“, заяви тя пред bTV.

Радев яхва страховете на хората

По думите ѝ хибридните проекти са редица инженерни партии, които бяха създадени и през които се търси такова влияние – част от които в момента протестират срещу еврото. Партия „Възраждане“ и много други партии скрити, които явно и не толкова явно подкрепят идеята България да се отклони от този проевропейски път, посочи Нейнски.

Според нея президентът Румен Радев се опитва се да яхне страховете на хората в момента от това, че на България ѝ предстои една голяма промяна, която изисква мобилизация на обществото, която изисква поемане на отговорност от политиците. „И вместо той като държавник да бъде част от това усилие, той се възползва от страховете на хората, опитвайки се политически да употреби тази ситуация в полза именно на антиевропейските настроения“, отбеляза бившият министър на външните работи.

Нейнски посочи, че до този момент президентите, които са се опитвали след президентския си мандат да направят политически формирования, не са били успешни.

