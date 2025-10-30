Ръкостискането с Мухарем - Мухата: Рашков не го познава, видели се на кръстовището (ВИДЕО)

"Нямам представа кой е този човек", каза депутатът от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков във връзка с обвиненията на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, че се е здрависал с купувач на гласове, чийто граждански арест излъчиха от "Продължваме промяна" във "Фейсбук". Бойко Рашков обясни, че са минавали хора покрай него и са го поздравявали. "С някой се здрависвам, с някой не се здрависвам. Трябва ли да търпя укори. Здрависвах се с много хора там, дори хората казаха, че ходя без охрана, а аз им казах, че не съм Пеевски", каза Рашков.

Според него не е нужно да се оправдава, че по време на изборите са стопирали купуването на гласове от Пеевски.

Конкретно за снимката Рашков каза, че е направена пред полицейската кола, на кръстовище в близост до училището, където се гласува. Има сгради, отляво, отдясно, какъв е проблемът?", попита Рашков в отговор на въпрос защо има козирка на снимката.

Междувременно той оцени като нулева работата на ОДМВР - Пазарджик.

Нарочно ли са изпратили купувача на гласове при тях?

"Пеевски след три седмици успя да намери за кризисен пиар една снимка на улицата с г-н Рашков, който в момент спря половината вълна от купени гласове", каза от своя страна лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Купувачът на гласове - мислите, че случайно се здрависва или е изпратен?", попита Асен Василев. Той заяви, че "Продължаваме промяната са спрели купените гласове, а полицията не ги е спряла.

Въпросът на деня, според Василев

Според него Пеевски се опитва да отвлече вниманието от истинския въпрос на деня. "Той е свързан с бюджета и това че в момента всички български граждани ще бъдат натоварени с между 600 и 1000 лв. да се бръкнат в джоба и от техния джоб да отидат парите в "прасето касичка", каза Василев.

Той коментира и потенциалния купувач за "Лукойл", за който се твърди за потенциално руско влияние, по думите му един от основателите е Генади Тимченко, който след като е санкциониран, е излязъл от компанията. "Трябва да се види дали на тази компания ще бъде позволено да купува", каза Василев. По думите му обаче правителството трябва да има план "Б".