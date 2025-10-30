Криза с горивата след Нова година и ръст на цените: Бивш министър на икономиката за съдбата на "Лукойл"

За това, че може да има криза с горивата и проблем с "Лукойл" е имало ясни индикации още преди 2 години. Това обясни бившият министър на икономиката и депутат от ПП-ДБ Богдан Богданов в ефира на Нова телевизия. Според него държавата не е подготвена да реагира адекватно и темата е оставена встрани. Той даде за пример Сърбия, където темата е подценена и бензинът сега е над 3 лв. "Ако "Лукойл" не може да работи, то и у нас цените неминуемо ще се вдигнат", каза Богданов.

"Ако влезе особен управител, то той трябва да има абсолютна обезпеченост. Кой ще осигурява тези горива и ресурса за тях? Как ще се гарантира, че рафинерията ще работи? Той трябва да има екип. Вижте във Финландия – от днес за утре бензиностанциите слагат табелки, че спират да работят, защото няма гориво", обясни той.

Бившият министър на икономиката обясни, че държавата трябва да си върне контрола над "Лукойл" и след това да търси инвеститор за самата рафинерия. "Ако "Лукойл" не работи, откъде ще дойдат горивата за авиацията?", попита той.

По думите му, ако има резерв от горива за 90 дни, то това означава проблем след Нова година.

За Бюджет 2026

"Допълнителните разходи както за работещите, така и за бизнеса не са оправдани", смята Богданов за Бюджет 2026. Опозицията не одобрява преразпределението на средствата.

"В момента се орязват социални плащания, майчински, минималната работна заплата не се качва до обещаните нива, бизнесът ще плаща повече осигуровки. От къде обаче се получава дефицитът? От там, че се харчи много повече за проекти. През тази година правителството изтегли повече заеми, отколкото са изтеглени през последните три", посочи народният представител.