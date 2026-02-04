С мрачни сценарии и доза популизъм: БСП поиска гласуване за Бюджет 2026

БСП призоваха недовършеното гласуване на проектобюджета за тази година, което бе замразено, да бъде завършено и страната да има редовен бюджет за тази година. От партията призоваха за надпартиен консенсус и изразиха готовност да предложат всички политически сили да се споразумеят да не се правят никакви предложения и да бъде приет на второ четене, без популизми и предизборни идеи. От БСП обаче замълчаха на журналистически въпроси защо това не бе свършено по време на управлението на коалицията им с ГЕРБ, ДПС и ИТН, което бе свалено от протестите на стотици хиляди в цялата страна.

След първото недоволство за проектобюджета за 2026 г. от правителството отстъпиха и предложиха нова финансова рамка, която действително срещна съгласието на работодатели и синдикати. Точно тогава обаче се случиха и най-мащабните антиправителствени демонстрации, които доведоха до оставка на кабинета и на практика до замразяване на бюджетната процедура.

Още: Симеон Дянков: 2026 ще е година на несигурността, бюджет най-рано през юни

"Изключително притеснени сме от социалната несигурност и от това, че много граждани се притесняват за своето съществуване. Поради липсата на бюджет, те се чувстват изоставени. И в момента има внесен бюджет в Народното събрание. Той е съгласуван с работодателските организации и синдикатите. Ако тези, които насъскваха и предлагаха да се приема 1/12 от бюджета сега се вразумят, сега ще има служебен кабинет, а не този, за който се твърдеше, че ще открадне от осигуровките на хората, тогава не виждаме защо този бюджет не го гледаме на второ четене в пленарна зала така, че да има спокойствие за всички български граждани. В момента никой не може да ни гарантира, че след един служебен кабинет, няма да има и втори. Какво се случва с майчинските, с увеличаването на пенсиите, с всички социални разходи?", попита Драгомир Стойнев.

"Става въпрос да не спрат плащанията към хората и общините. Става въпрос всички уязвими групи да получат нужното увеличение и да бъдат защитени от високите цени. Има достатъчно време този бюджет да бъде приет на второ четене. Стигнахме дотук, защото от опозицията казаха, че когато се вземе от тези пари, едва ли не някой ще ги открадне. Сега идва друг кабинет. Призоваваме партиите да не бягат от отговорност, няма управляващи и опозиция - на всички ни предстоят избори", изтъкна депутатът.

Още: "Напрежението е нарисувано": Пламен Димитров прогнозира протести заради ниските доходи

Още: "Като отговорно правителство": Властта гласува удължаване на стария бюджет