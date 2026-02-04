Нежното оръжие на българския биатлон на Олимпиадата в Милано/Кортина

"Българските олимпийци в Милано/Кортина" е спортна поредица на Actualno.com, в която представяме спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026.

Най-големите надежди за медал в биатлона за България на предстоящите Зимни олимпийски игри се възлагат на Милена Тодорова. След най-силния сезон в кариерата си и значимите успехи през 2025-а, тя насочва поглед към олимпийските трасета в Милано/Кортина.

Милена Тодорова - олимпийската надежда на България за силен резултат в биатлона

Родена в Троян, Тодорова прави първите си стъпки в биатлона през 2007 г., когато е едва на 9 години. През 2013 г. завършва на десето място на Световното първенство за девойки в Словения, а в следващите години постепенно се утвърждава и при жените с класирания в топ 20 на световни първенства.

Най-значимите успехи в кариерата ѝ обаче идват през миналия сезон. Милена два пъти се качи на подиума за Световната купа – с бронз през януари в Оберхоф и със сребро през март в Поклюка. „Подготовката върви добре. Изминалият сезон беше най-успешният в кариерата ми. Радвам се, че това се случи след завръщането ми от майчинство и в навечерието на Олимпийските игри. Това ми дава допълнителен стимул и мотивация“, сподели Тодорова пред „24 часа“.

Още: "Снайперистката" Милена Тодорова направи силен спринт на Световната купа по биатлон

Непредвиден старт на годината

Най-добрата ни биатлонистка обаче пропусна първите стартове за 2026 година от Световната купа заради бактериална инфекция в устната кухина, както съобщи пред „24 часа“ нейният партньор Владимир Илиев. Опитният биатлонист също ще участва на Олимпийските игри, където ще запише рекордното си пето поредно участие.

Очакванията са Милена Тодорова да бъде напълно възстановена за Игрите в Милано, където ще се опита да донесе на България олимпийски медал в биатлона – постижение, реализирано досега единствено чрез олимпийската титла на Екатерина Дафовска в Нагано през 1998 година и чрез бронзовия медал на Ирина Никулчина в Солт Лейк през 2002 година.

Автор: Кристин Попова

Още от "Българските олимпийци в Милано/Кортина":От село Клисура до Олимпиадата в Милано/Кортина – младата звезда на българското ски бягане