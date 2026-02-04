Гръцко военновъздушно учение предизвиква напрежение с Турция

Учение на гръцките военновъздушни сили северозападно от остров Карпатос предизвика напрежение между Гърция и Турция, става ясно от материал на гръцкото издание Kathimerini. Става въпрос за учението T-SCRAMBLE, което се определя като рутинна тренировъчна дейност на гръцките военновъздушни сили, която трябва да се проведе без бойни стрелби. Притесненията на турската страна обаче са свързани с определената зона за учения.

Събитията идват в момент, когато се очаква Атина и Анкара да обявят датата на среща между гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Проблемът на Турция

Възраженията на Турция са свързани с определената, а именно необитаемите островчета – Астакида, Зафора, Хамили, Дивуния и Авго. Те са разположени в открито море между северозападната част на Карпатос и югоизточната част на Анафи.

В своя Турция заяви, че на гръцките военновъздушни сили не е разрешено да провеждат учения в района, твърдейки, че той попада под демилитаризиран режим. Анкара цитира международни договори, включително Парижките мирни договори от 1947 г., в подкрепа на позицията си. ОЩЕ: Гръцки анализ: Какво се върти в главата на Тръмп за отношенията между Гърция и Турция?

Отговорът на Гърция

От своя страна Гръцки представители заявиха, че районът редовно се използва за тренировки на военновъздушните сили, тъй като е далеч от населените острови.

Гърция издаде контра-NOTAM с номер A0253/26, в който заяви пълните си правомощия да издава известия на летците в конкретния географски район и заяви, че гръцките военновъздушни сили имат право да провеждат военни учения там.

В гръцкото известие се подчертава, че съгласно правилата, определени от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), отговорността за издаването на NOTAM в района е на гръцкия орган за гражданско въздухоплаване (CAA).

Отделно гръцките власти съобщиха, че във вторник в югоизточната част на Егейско море са регистрирани шест нарушения на въздушното пространство от турски безпилотен летателен апарат (БЛА), където самолетът е изпълнявал наблюдателна мисия. ОЩЕ: Мицотакис не желае Тръмп да застава между него и Ердоган