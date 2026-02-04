"Няма да пристъпя принципите си": Йотова отказа пред БСП офертата на ГЕРБ за служебен премиер

"За мен една от най-тревожните тенденции е да се руши авторитета на институциите, най-вече на Народното събрание. Убеден привърженик съм на разделението на властите, тяхното разделение и техния взаимен контрол - всяко преплитане е опасно. ГЕРБ твърдят, че искат да ми помогнат, но аз няма да пристъпя принципите си и няма да приема тази подадена ръка. Следващият служебен кабинет трябва да знае какво наследява". Това обясни на консултациите с парламентарната група на БСП президентът Илияна Йотова в сряда. Припомняме, че от формацията на Бойко Борисов предложиха парламентът да избере нов председател на законодателната власт, който впоследствие да бъде избран от Йотова за служебен премиер. Поканата бе посоченият да бъде именно от президента.

Йотова припомни отново, че с последните промени в конституцията, трябва да изминем този процедурен път. "Целта ни е обща - тя беше поискана от стотици хиляди граждани по време на протестите не само относно справедливата работа на институциите, борбата с корупцията, но и провеждането на честни, прозрачни и много добре организирани избори. Трябва да върнем доверието в изборния процес, а оттам и в институциите. До този момент разговорите са много съдържателни", обърна се тя към БСП. Йотова изброи належащите теми пред властта в момента, които излизат като точки и от разговорите до момента:

спиране на ценовия шок;

най-спешните мерки за бедните хора;

проектите за общините;

адекватно отношение към нашите европейски партньори.

Искахме определен кабинет

Президентът припомни, че промените в основния закон "не се признават дори от създателите им" и с тях е бил лишен държавният глава от правото на избор да номинира служебен премиер и да избира служебно правителство. "Нашето желание с президента Радев бе да има служебно правителство далеч от политическото статукво, което да ни преведе през изборния процес. Тези промени в конституцията се надявам да се преосмислят при едно стабилно мнозинство в новия парламент", обясни Йотова.

Председателят на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев обърна внимание, че усещали недоволството на хората и го чуваали като лява партия.

"Поставена сте в абсурдна ситуация. Най-големите радетели от ПП-ДБ за тези конституционни промени са последните, които не си посипаха главата с пепел. В момента нямате свободен избор, ограничена сте от една бройка хора и считам, че парламента трябва да понесе своята отговорност. Не трябва да се прехвърля отговорността към президентската институция. Нямате и бюджет, а от вчера млади родители ме питат къде е помощта от 460 евро за младите майки. Всички очакваха 10% увеличение на заплатите с държавния сектор, то се оказа 5%. Служебният кабинет в средата на февруари трябва да договори прословутата дерогация с "Лукойл". И още - КЕВР трябва да обясни за новите формирани цени на сметките за декември", обясни той.

По думите на депутата от социалистите Мая Димитрова основната задача на служебното правителство е да върне доверието в изборния процес. "По повод промените в Изборния кодекс отново казвам, че не бива да се сменя технологията на гласуване може би поне година преди избори. Сега все пак предстоят две промени - ние подкрепяме идеята на "Възраждане" за ограничение на секциите в чужбина, защото това е наша идея от 15-20 години. Предстои да се гласува и изборен район "Чужбина", който да започне от 1 януари 2028 г. Ще подкрепим и тази промяна", обясни още тя.

Кирил Добрев пък припомни, че на днешната дата преди 29 години БСП е върнала мандата и е спряла гражданска война. "Така и сега се съгласихме да участваме във властта с цел край на спиралата от избори и да влезем в еврозоната. Днес чуваме и гласа на площада, който ни каза отношението си към правителството. Всяко участие във властта има своята цена и ние си даваме сметка какво ще платим. Ние не можем да имаме безпристрастен премиер - всички те са избор на политическите партии", бяха част от думите на депутата от БСП.