04 февруари 2026, 14:50 часа 255 прочитания 0 коментара
"Отражения № 3" на Кристиан Пецолд пристига в София от "Петнайсетдневката на режисьорите" в Кан

В различни издания на София Филм Фест са представяни голяма част от филмите на един от най-авторитетните и продуктивни германски режисьори Кристиан Пецолд. Премиерата на най-новата му творба "Отражения № 3" ("Miroirs №3") бе в паралелната програма на Кан 2025 – "Петнайсетдневката на режисьорите", а след това бе представен на фестивали в цял свят – от Австралия и Армения, през Канада, Аржентина, Южна Корея, Тайланд, Бразилия, САЩ, Индия, до Гърция и Швеция.

В новия филм на Пецолд отново участва неговата "муза" – изящната и талантлива актриса Паула Беер. С магнетично присъствие и впечатляващи превъплъщения, тя е очаровала публиката в предишни филми на режисьора като "Транзит", "Ундине" и "Пожар". Вдъхновение за заглавието на тази изпълнена с напрежение и недоизказани мисли история е композицията на Морис Равел "Отражения № 3: Лодка в океана", а действието проследява оцеляването на главната героиня Лаура. Тя преживява автомобилна катастрофа и заживява в странна хармония с необичайното семейство на нейната неволна спасителка в провинцията. Призраците на миналото започват да прииждат в тази модерна готическа приказка на Кристиан Пецолд, посветена на лъжите, които си изричаме, и за странните начини, по които скръбта и човечността ни обвързват и поддържат отношенията между хората.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
София Филм Фест фестивали Кристиан Пецолд
