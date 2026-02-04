Лайфстайл:

Пеевски не отиде при Йотова, изпрати три жени. Датата на изборите е почти сигурна (ВИДЕО)

Вторият ден от консултациите при президента Илияна Йотова започна с участие на представители на "ДПС-Ново начало". В уводното си изказване държавният глава даде сигнал, че предсрочните избори най-вероятно ще се проведат непосредствено след великденските празници - на 19 април. На "Дондуков" 2 от името на лидера на партията Делян Пеевски, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция, пристигнаха Искра Михайлова и заместник-председателките на парламентарната група Ертен Анисова и Атидже Алиева-Вели.

Без да назовава конкретна фигура за служебен премиер, Искра Михайлова подчерта, че за формацията е ключово бъдещият министър-председател да бъде човек с доказан административен опит, добре запознат с държавните структури и способен да гарантира както честни избори, така и нормалното функциониране на институциите. По думите й, този човек не бива да бъде възприеман като близък до която и да е политическа сила. Още: Любомир Аламанов: Радев засега демонстрира, че няма лице (ВИДЕО)

След срещата с ДПС-НН президентът ще проведе разговори с БСП, а по-късно през деня и с парламентарната група на "Има такъв народ". Предстои да бъдат насрочени консултации и с АПС, МЕЧ и "Величие". От "Възраждане" са отказали участие в разговорите. Още: "Всичко е екзотика": Борисов за служебния премиер и с признание за ангажимент към Пеевски

В първия ден от консултациите Йотова се срещна с представители на ГЕРБ и на ПП-ДБ. От ГЕРБ предложиха да бъде избран нов председател на Народното събрание, ако президентът прецени, че така наречената "домова книга" може да бъде разширена с конкретна кандидатура от депутатите за служебен премиер. В отговор държавният глава заяви, че изборът на председател на парламента е изцяло в правомощията на Народното събрание и президентската институция не може да поема ангажимент за излъчване на конкретно име.

