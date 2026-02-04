Оставката на Румен Радев:

Сръбска медия: Вучич готви "Операция Беларус"

Сръбският президент Александър Вучич обяви план „Сърбия 2035“, който се очаква да представи на голям митинг през март, предаде хърватската медия "Индекс". "Въпреки че съдържанието на плана все още не е известно, фактът, че Вучич открито планира да остане на власт още почти десетилетие, а според сръбската медия Nova.rs, сочи към един вид „Операция Беларус“ и разкрива намеренията му да се превърне в новия Александър Лукашенко.

Близостта му с Лукашенко

Амбициите на президента да бъде на власт десетилетия са отдавна известни, а тесните му връзки с много европейски и световни автократи и диктатори говорят в подкрепа на това.

Най-фрапантният пример е връзката между Вучич и беларуския президент Александър Лукашенко, който е на власт от 31 години. Ето защо е основателен въпросът дали Вучич планира да включи план за превръщането на Сърбия в Беларус в „предпремиерското изложение“, което вероятно ще прочете пред своите поддръжници през март.

Докато чакаме това, вече сме свидетели на безпрецедентна атака на режима срещу прокуратурата, с въвеждането на т. нар. „Закони на Мърдич“. Както професионалната общественост вече предупреди, тези закони променят изцяло компетенциите и структурата на прокуратурата в Сърбия, правомощията, но и парализират работата на Главната прокуратура за организирана престъпност (JTOK), пише още сръбската медия. ОЩЕ: Кой е "питбулът" на Вучич в мантия?

"Вучич иска да управлява до живот"

Редакторът на „Нова сръбска политическа мисъл“ Джордже Вукадинович казва пред „Нова“, че амбицията на Вучич да „управлява до живот“ не е изненадваща. „Това беше ясно за всеки, който искаше да го види, когато Вучич дойде на власт. Сега само се задълбочи. Всички съобщения и обявления, че се оттегля от политиката, бяха за заблуда и приспиване на опонентите, докато хвърляше кокали и сееше фалшива надежда. Абсолютната власт никога не се напуска доброволно и без причина“, казва Вукадинович.

Той добавя, че Вучич може би е изненадал някого с обявяването на плана „Сърбия 2035“, но всъщност е обявил почти открито своите надежди.

Сърджан Цвийч, бивш дипломат и президент на Международния консултативен съвет на Белградския център за политика на сигурност (BCBP), смята, че Вучич няма намерение да напуска властта.

„Те се страхуват и са наясно, че оттеглянето от власт означава не само политическо пенсиониране, но и наказателни процеси. Това е игра на всичко или нищо и президентът възнамерява да бъде на власт до живот“, казва Цвийч. ОЩЕ: Вучич не изключва да подаде оставка като президент

Деница Китанова
