"ПП-ДБ са виновни за повишените цени на храни и лекарства": ИТН в предизборен режим пред Йотова

"В ситуация на липса на бюджет, съмнения за спекула в някои сектори като фармация и хранителните стоки, причината за това е свалянето на правителството. Протестите бяха организирани от ПП-ДБ, отговорността за тези проблеми и липсата на бюджет е тяхна. Тезата, че бюджетът е лош, увисва, тъй като имаше съгласие със социалните партньори след преработването на бюджета". С тези думи лидерът на парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов на практика откри предизборната кампания на формацията по време на консултациите за избор на служебен премиер при президента Илияна Йотова.

От своя страна тя отново подчерта, както и в досегашните си срещи, че това не са формални срещи, а за нея са съдържателни и полезни. "Нашата най-важна задача е да осигурим честни, прозрачни и добре организирани избори - това бе желанието и на стотиците хиляди протестиращи български граждани", обърна внимание държавния глава и повтори отново належащите теми пред властта в момента:

спиране на ценовия шок;

най-спешните мерки за бедните хора;

проектите за общините;

адекватно отношение към нашите европейски партньори.

Леко напрежение

"Моят избор е силно стеснен от вече стеснения избор по конституция", обърна внимание Йотова по повод избора на следващия служебен премиер. ИТН опитаха да се измъкнат от ситуацията и приписаха цялата вина на авторите на конституционните промени:

"ГЕРБ излязоха с една екстравагантно безмислена идея за служебния премиер. Що се отнася до "домовата книга" - президентът Радев имаше по-малък избор от вас. По наше мнение двама от петимата има ярко партийно оцветени - господата Гюров и Главчев са политически грейнали. От останалите трима преценката е ваша, по наше мнение, но така ще има по-голямо доверие в изборния процес", обясни депутата от ИТН Станислав Балабанов.

Павела Митова пък посочи, че никога не били налагали мнението си като партия над президентската институция.

"Лицемерно е в поредна политическа криза да допускаме партийни лидери да налагат умишлено политически имена през приближените си медии и кръгове. Бившият председател на парламентарната група на шарлатаните, наречени така от президентството, е политическа кандидатура, която ще гарантира какво? От друга страна, Главчев има конкретна политическа обвързаност. Абсурдно е след като тези хора, които са променили така конституцията (бел.ред. ГЕРБ), предлагат някой да смени председателят на българския парламент и той евентуално да бъде избран за служебен премиер. Това е неуважение към сегашния председател Рая Назарян и това е критика към тези, които я издигнаха", обясниха още от ИТН по повод идеята на формацията на Борисов, която вече срещна неодобрението на държавния глава.

В края на разговора пред медиите възникна и леко напрежение от страна на Йотова, която възрази на част от думите на депутатите от ИТН: "Леки забележки имам към вас. Да не забравяме, че конкретните хора, които са избирани, са политически избирани от мнозинство и са предлагани от някого. Не можем да затворим държавата - трябва да изберем премиер, който е запознат с всички належащи теми и тясно да работи с Народното събрание. Не искам повече да коментирам тези промени в конституцията, защото трябва да работим с условията, каквито са. Надявам се на друго мнозинство, което да преосмисли тези промени", каза още тя.