Станка Златева за Стоян Добрев: При мен никой не е подавал оставка, каза, че иска да отиде на почивка – да го плискат вълните!

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева направи любопитен коментар относно казуса с националния селекционер при класиците Стоян Добрев. Както е известно, треньорът подаде оставка, след като бе изразил своята готовност състезатели като Семен Новиков и Кирил Милов да се готвят с личните си треньори, а не да водят централизирана подготовка, каквото е желанието на председателя на централата. В крайна сметка Станка Златева е отхвърлила варианта за самостоятелна подготовка на въпросните борци, а това е довело до оставката на Добрев.

Станка Златева говори пред колегите от „bTV“ като бе категорична, че при нея никой не е депозирал оставка. Тя допълни, че Стоян Добрев е споделил, че иска да отиде на почивка някъде на топло, където да го плискат вълните. Бившата състезателка говори и по темата за Управителния съвет на Българската федерация по борба.

„Ако е болен, кой ще ги води? Аз ли пак трябва да ги водя? Аз ще ги водя!“

„При мен не е подал никой оставка. Като я видя лично на бюрото, ще ти кажа. Споделял е, че иска да отиде на почивка в Дубай или на Малдивите, само че било още хладно... На топло иска и вълните да го плискали...Ако е болен, кой ще ги води? Аз ли пак трябва да ги водя? Аз ще ги водя!".

„Нямам никаква идея. Нямам телепатични способности, за да знам какво мисли човекът. Ще има някой ден Управителен съвет. Чакам да се съберат всичките, аз държа всички да питам. Има много болни“, заяви Станка Златева.

