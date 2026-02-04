ИТН искат за служебен премиер Мария Филипова или двете заместнички на Главчев

"Ако служебният премиер е политическа фигура, то кабинетът със сигурност ще бъде партиен" - с тези думи Станислав Балабанов от ИТН отхвърли Андрей Гюров и Димитър Главчев да станат потенциални служебни премиери и да оглавят следващото служебно правителство. По време на консултациите с президента Илияна Йотова, както и впоследствие пред журналисти, от ИТН бяха категорични - и двамата са ярко партийно оцветени и с политически кариери.

По този начин ИТН подкрепят някой от тримата останали кандидати за служебен премиер, които са дали съгласие - това са заместник-омбудсмана Мария Филипова, както и заместник-председателите на Сметната палата Силвия Къдрева и Маргарита Николова.

ИТН дадоха заявка за бъдещи конституционни промени, ако имат тази възможност "в бъдеща по-нормализирана политическа среда".

"Това правителство падна заради бюджета. Сега има последствия. Цената за падането на кабинета е 2,5 милиарда евро - ще ги загубим по Плана за възстановяване и устойчивост. Крайният срок е август, след това - край", заплаши Тошко Йорданов от ИТН.

Те отхвърлиха идеята на БСП да се поднови бюджетната процедура, защото щяло да се случи "предизборно надцакване и даване на калпак".