Сарафов не разбра вълшебната думичка: Плевнелиев за каците с мед и служебния кабинет

„Отдавна трябваше Борислав Сарафов, който от няколко съдебни състава бе наречен "г-н Никой", въпреки че стои като незаконно изпълняващ функциите главен прокурор, да подаде оставка и да се оттегли, но не може да стане под политически натиск. Като държавен глава винаги съм вярвал в една вълшебна думичка „мандат“ - хората са ти дали мандат, работи и след това по пътя на правилата и Конституцията си тръгни. Учуден съм и съм възмутен от толкова много представители, които не разбират вълшебната думичка „мандат“, заяви президентът на България в периода 2012-2017 година Росен Плевнелиев пред bTV. Още: "През март ще ври и кипи": Росен Плевнелиев с прогноза как Румен Радев иска да вземе властта

Ще чегърта ли кабинетът "Гюров" в полза на Румен Радев?

Плевнелиев разритикува работата на служебното правителство за ревизия на обществени поръчки. „Олигархията и корупцията възникват на трите каци с мед: обществените поръчки, приватизацията и обществените пари. Когато виждате действия на политическия елит тези каци с мед да се изсветлят, да станат едни буркани в една витрина, това не е решение, а елементарно политическо действие“, добави Росен Плевнелиев.

Росен Плевнелиев вижда една много ясно изразена логика в служебния кабинет на Андрей Гюров – как ПП-ДБ се съгласиха служебният кабинет да им бъде пришит.

"Логиката за създаване на това правителство е, че то ще даде пълен комфорт на новия проект на Румен Радев, атакувайки неговите политически опоненти, изчегъртвайки ГЕРБ и ДПС-Ново начало и давайки МВР на хора, близки до Радев, за да има контрол върху контролирания вот", изтъкна бившият президент.

Според него Румен Радев ще се дистанцира от служебното правителство и ще го критикува, което е много голям електорален бонус за него. „Как така ПП-ДБ се съгласиха на това нещо, знаейки, че всички негативи на това правителство, ще им бъде пришито?“, недоумява Росен Плевнелиев. Той смята, че в действията на правителството стои логиката, че изчегъртването на ГЕРБ и ДПС-Ново начало ще продължи с новото правителство.

Според него ПП-ДБ ще работят с Румен Радев за смяна на Висшия съдебен съвет. "Нека този човек, който получава това доверие, да действа демократично, а не популистки", призова Плевнелиев колегата си Румен Радев.

