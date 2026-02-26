Киев, Харков, Запорожие, Полтава, Кривой Рог: Русия уби и рани украинци, остави ги без ток и отопление (ВИДЕО)

Русия осъществи поредна комбинирана атака с ракети и дронове срещу Украйна в ранните часове на 26 февруари, като целите бяха Киев, Харков, Запорожие, Кривой Рог, Полтава и още градове, където според местните власти са нанесени щети на жилищни сгради и гражданска инфраструктура. Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС) публикува кадри от последствията от руската атака срещу Киев след съобщения за щети и пожари в няколко района на столицата.

Гаражи изгоряха в квартал Голосеевски, но пожарът е бил потушен. Пожар избухна и в двуетажна жилищна сграда на частен имот в квартал Печорски, но той също е бил изгасен. В квартал Дарницки взривната вълна е повредила прозорците и вратите на апартамент на първия етаж в девететажна сграда, но пожар не е възникнал. Според предварителни данни няма жертви.

Ръководителят на военната администрация на град Киев Тимур Ткаченко заяви, че Русия атакува столицата както с балистични ракети, така и с дронове, и призова жителите да останат в убежищата, докато не бъде отменена въздушната тревога. Кметът Виталий Кличко потвърди, че противовъздушната отбрана в града функционира и предупреди жителите да останат на безопасни места, докато продължават прехващанията на въздушни цели.

Припомняме, че във втория по големина град - Харков - има поне 14 ранени, сред които и дете, в резултат на руската атака.

Запорожие, Кривой Рог и Полтава също пострадаха

В Запорожие областният управител Иван Федоров съобщи, че няколко етажа на жилищен блок са се възпламенили, като според информацията един човек е останал заклещен вътре. При атаката са били повредени още търговски център и частен дом. Най-малко един човек е загинал, а поне 9 са ранени, като един от тях е хоспитализиран в неизвестно състояние.

Общо са повредени 19 жилищни сгради, четири частни къщи и нежилищни сгради. Повече от 500 жилища в три района на града са без отопление, добави Федоров.

В Полтавска област около 20 000 клиенти са останали без ток в резултат на руската атака. Падащи отломки и преки удари повредиха промишлени съоръжения. Според Държавната служба за извънредни ситуации пожарите, причинени от атаката, са потушени.

В района Лубенски падащи отломки са повредили частен дом и електропровод. 18 209 жилищни и 1781 юридически клиенти са останали без ток. Електроенергийните работници работят за възстановяване на електрозахранването, обяви директорът на Държавната служба за извънредни ситуации Виталий Дякивич. В Полтава няма данни за жертви.

При удари по Кривой Рог - родния град на президента Володимир Зеленски - са ранени двама души, сред които 89-годишен мъж и 82-годишна жена, съобщи областният управител. Атаката предизвика пожар в жилищна сграда. Властите заявиха, че информацията за жертвите и пълния мащаб на щетите все още се актуализира.

Последната серия от удари на Русия срещу Украйна идва скоро след мирните преговори миналата седмица с посредник Съединените щати в Женева, Швейцария. Американски и украински официални лица ще проведат поредния кръг от преговори в Женева на 26 февруари. Очаква се след това да има нова дискусия в тристранен формат.

