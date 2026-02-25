Петър Курумбашев: След вота БСП би могла да си партнира с евентуална коалиция около Радев, ПП-ДБ и "Възраждане"

Имаме нов главен секретар, след като указът за освобождаването на стария беше подписан от президента Илияна Йотова. Дебати и спорове в Народното събрание за това оказвал ли е натиск новият вътрешен министър Емил Дечев по разследването „Петрохан“. Служебният премиер Андрей Гюров пък обяви, че сценаристи и прокурори натискат вътрешния министър. А на този фон депутатите преодоляха ветото на Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс за секциите извън ЕС. По всички тези теми говори Петър Курумбашев – бивш народен представител и бивш евродепутат, в предаването „Интервюто на деня“ по bTV.

„Едва ли бих отишъл в конспиративна теория кой е кукловодът в БСП. Делегатите на последния конгрес ясно се произнесоха в полза на Крум Зарков за председател. Очевидно обаче той няма контрол върху настоящата парламентарна група, защото друг я е избирал. Контрол може да има върху следващата – ако БСП прескочи 4-процентната бариера. Тези осем депутати, които днес не са го послушали, явно не са разбрали, че БСП е в коалиция с Пеевски“, каза той.

„Можем да ги наречем и лейтенанти на Пеевски. Това са хора, които работиха през цялото време за него докато БСП беше в този парламент. Този избор беше направен и на конгреса – имаше си кандидат, който беше лансиран от тази страна, от другата страна беше Крум Зарков – Зарков спечели“, допълни още той.

По думите му обаче след предстоящите избори БСП „би могла да си партнира с евентуална коалиция около Радев, ПП-ДБ и „Възраждане“, а не с Борисов и Пеевски“. Той коментира и днешния протест с искането отстраняването на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор, както и утрешното заседание на ВСС: „Не съм убеден, че утре ще се случи някакво изключително събитие, но свикването на пленума означава, че ледът започва да се пука. За сериозна съдебна реформа трябват 160 депутати, не 120. ВСС е в сериозна степен контролиран от Борисов и Пеевски и там промяната ще е трудна. Все пак стъпките на правосъдния министър могат да раздвижат камъните в блатото“, каза той.

По-рано днес 15 прокурори излязоха с позиция срещу атаките към Владимир Николов, който оглавяваше Асоциацията на прокурорите и беше окръжен прокурор в Плевен. „Това безспорно е добър знак. Много прокурори, честни и почтени, досега не смееха да говорят, защото системата е строго централизирана и това влияе на кариерното развитие. Фактът, че застават с имената си, е важен и може да предизвика професионален разговор вътре в самата гилдия“, каза Курумбашев.

