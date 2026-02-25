Станислав Балабанов: Служебният кабинет се нарича "Петрохан"

„Трябва да си зададем въпроса като развито демократично общество - докога ще търпим тази наглост, която една политическа партия налага - къде със сила, къде със покровителство, къде със зависимости върху цялото ни общество. Служебният кабинет се нарича „Петрохан“. Това коментира в студиото на „Лице в лице“ Станислав Балабанов от „Има такъв народ“.

„Заради всичко, което се случва в последните седмици - и действията на „Има такъв народ“ са инспирирани на първо място от онзи оголен нерв на българското общество, когато са засегнати децата ни, ние да реагираме“, посочи той.

„Тук въобще не влизам в ролята - кой е политик, кой е представител на независими институции и прочее. На първо място сме граждани и родители и когато гледаме, че години наред една неправителствена организация е била подпомагана от една конкретна политическа формация, когато са били на власт - по най-бързата писта са създадени, по най-бързия начин с издадени разрешения за ползване. Няколко години абсолютно в синхрон с изпълнителната власт е осъществявала ужасяващите неща в „Петрохан“. Накрая същата тази власт днес отново е на власт, само че през служебен кабинет, опитвайки се още от първите дни да замете този казус, ние няма как да останем безразлични“, коментира Станислав Балабанов. Той заяви, че „Има такъв народ“ ще политизира този случай докрай, за да се разберат какви са фактите.

