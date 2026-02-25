Висш полицай: Срещнах се с министъра в ресторант, не ми е оказвал натиск по случая "Петрохан"

По време на изслушване в Народното събрание началникът на отдел "Криминална полиция" към ГДНП Ангел Папалезов категорично заяви, че върху него не е бил упражняван натиск от страна на служебния вътрешен министър Емил Дечев във връзка с разследването по случая "Петрохан". Изслушването беше поискано от "Има такъв народ" заради появили се публични твърдения, че министърът е оказвал влияние върху работата на разследващите екипи.

Папалезов потвърди, че на 22 февруари е получил обаждане от Дечев с искане да предостави анотация за извършеното до момента по разследването и по оперативно-издирвателните действия по двата случая - в района на хижа "Петрохан" и под връх Околчица.

Той подчерта, че предварително е информирал прекия си ръководител и е уточнил, че може да представи единствено информация, която вече е била публично оповестена и съгласувана с наблюдаващия прокурор. Срещата се е състояла в столично заведение, продължила е около 10-15 минути и по думите му е била ограничена до представянето на кратка справка. Още: Прокуратурата каза искала ли е снемане на обяснения от служебния вътрешен министър

"Не съм се чувствал принуден"

"Не съм се почувствал принуден да извършвам каквото и да било извън служебните си задължения, както и не са давани никакви указания относно действията по разследването", заяви Папалезов пред депутатите. Той допълни, че единственото искане от страна на министъра е било на следващия ден ангажираните по двата случая служители да бъдат в сградата на МВР, за да го запознаят по-подробно с хода на работата.

Вътрешният министър Емил Дечев също отхвърли твърденията за натиск. Той подчерта, че не се е намесвал и няма да се намесва в преценката на разследващите полицаи как да водят делата, кои доказателства да приемат и кои версии да проверяват. По думите му единствената му цел е била да се гарантира пълно и всестранно изясняване на фактите, предвид силното обществено напрежение и множеството спекулации около двата случая. Още: НПО-то на Калушев дало специална техника на "Гранична полиция"

Министърът заяви още, че няма правомощия да дава указания на разследващи полицаи и че с такива не е провеждал срещи. Той уточни, че е поискал информация в качеството си на ръководител на ведомството и в рамките на правото си да бъде запознат със случващото се в системата.

Изненадващата поява на Рашков

По време на изслушването главният секретар на МВР Мирослав Рашков потвърди, че е бил информиран за срещата и че министърът е поискал справка за свършеното по двата случая. И той отбеляза, че става дума за предоставяне на информация, без да се дават указания по самото разследване. Още: Неизвестните и изводите за "Петрохан-Околчица": Анализ на Корнелия Нинова (ВИДЕО)

В изказванията на всички участници в изслушването беше подчертано, че не са давани нареждания, не са търсени дисциплинарни мерки и не е упражняван натиск върху разследващите екипи.