Изборен кодекс на коляно: Общественият съвет към ЦИК очаква "добре организиран изборен туризъм"

Общественият съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК) разкритикува последните промени в Изборния кодекс, касаещи орязване на изборните секции в държави извън Европейския съюз до 20 наброй. В студиото на bTV Цветелина Пенева от Обществения съвет към ЦИК заяви, че най-вероятно ще бъдем свидетели на добре организиран изборен туризъм – избирателите с автобуси ще посетят и роднините си, и изборните помещения с последните промени в Изборния кодекс. Още: Ветото на Йотова падна, секциите извън ЕС ще са ограничени

Критики към ЦИК, предложения за подобряване на изборите

Снимка: БГНЕС

Впоследствие Общественият съвет към ЦИК разкритикува работата на изборната администрация за подготовката за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Цветелина Пенева акцентира, че до момента ЦИК не е започнала нова процедура по регистрация на наблюдатели на предсрочните парламентарни избори.

Тя определи идеята на служебния министър-председател Андрей Гюров и ЦИК за еднакви паравани в изборните помещения като „решение от днес за утре“. Общините масово си оставиха тъмните стаички от последните избори, допълни Пенева.

Тя добави още, че никъде в промените в Изборния кодекс не е записано, че членовете на Секционните избирателни комисии (СИК) трябва да бъдат тествани. Това, което ще облекчи работата на СИК са чистите протоколи, спокойствие и да няма напрежение, посочи Пенева.

Цветелина Пенева настоя да се направи и така наречената „бърза писта на секционните протоколи“ чрез въвеждане на тест за интерактивна проверка на информацията, за да се види дали няма някъде аритметични грешки.

Според нея видеонаблюдението на изборите трябва да бъде доразвивано, защото по думите на Пенева допринася за честност и прозрачност на изборите.

„Това, което ние ще препоръчаме е да се напише една инструкция към членовете на СИК затова как да бъде разположена камерата на масата, когато се гледат бюлетините. Трябва да има и описно поле – членовете на СИК да показват пред камерата бюлетините, за да има последващ и визуален контрол от гражданите“, даде предложение Цветелина Пенева.

