Иван Христанов разкри: "Магазин за хората" работи на загуба

Още от самото начало „Магазин за хората“ беше сериозно разкритикуван. Няма нито наше, нито ваше. Мен ме интересува дали има икономически и социален смисъл и ефект. За държавата няма да има избиратели на този и онзи, трябва да има равни условия на всички. Това каза служебният земеделски министър Иван Христанов в ефира на Нова телевизия.

Той обясни, че е изискал всички документи и е бил шокиран, тъй като за миналата година „Магазин за хората“ има към 200 000 лв. приходи и 250 000 лв. загуба. „За тази година се очаква да има около 37 млн. приходи, които не знам как ще се постигнат. Очаква се някаква печалба при този нискоразходен модел едва при 110 млн. приходи“, обясни земеделският министър. Той добави, че в папките, които е изискал, има доста липси и чака още данни.

„Работата на държавата е да създава равни условия, а не да влиза на пазара“, категоричен бе той.

„Където бръкнем, виждаме надписване“, каза Христанов.

Христанов разказа, че са установили, че хора, които броят трупове на животни са взимали по 3 000 лв. на ден. Възложили сме доста проверки. Но когато видим данните, изникват още повече въпроси“, каза той.