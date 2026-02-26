Правителството на Гюров:

Учени надникнаха детайлно в центъра на Млечния път, където се "раждат" звездите (ВИДЕО)

26 февруари 2026, 9:16 часа 305 прочитания 0 коментара
Учени надникнаха детайлно в центъра на Млечния път, където се "раждат" звездите (ВИДЕО)

Учени за първи път са наблюдавали в безпрецедентен детайл централната част на Млечния път, където образуването на звезди може да даде ключ към разбирането на произхода на Вселената, предадоха Асошиейтед прес и АФП. "Завихрящата се красота" в сърцето на нашата галактика е запечатана в ново изображение, уловено от телескоп в Чили.

Снимката, публикувана от Европейската южна обсерватория (ESO), се фокусира върху област от студени космически газове с диаметър над 650 светлинни години. Светлинна година е разстоянието, което светлината изминава за една година – 9,5 трилиона километра.

Изображението разкрива "сложна мрежа от космически нишки от газ в безпрецедентен детайл".

Още: Астрономи: Неизвестна сила движи звездите в Млечния път

Това е най-голямата снимка, правена някога от мрежата от антени на радиотелескопа ALMA в пустинята Атакама, едно от най-сухите места на Земята.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"В сърцето на изображението се намира Централната молекулярна зона (CMZ) – място с екстремни условия, невидимо за нашите очи, но което сега виждаме в изключителен детайл", казва астрономът Ашли Барнс от Европейската южна обсерватория.

"Като изучават как се раждат звездите в тази зона, астрономите могат да разберат по-добре как са еволюирали галактиките", обяснява ръководителят на проучването Стив Лонгмор от Ливърпулския университет "Джон Мурс".

"Централната молекулярна зона е дом на някои от най-масивните звезди, известни в нашата галактика, много от които живеят бързо и умират млади, завършвайки живота си в мощни експлозии на свръхнови и дори хипернови", допълва Лонгмор.

Още: Огромен слой тъмна материя обгражда Млечния път

Снимка: iStock

Процесът, водещ до звездообразуване, е известен: студен молекулярен газ се стича по нишки, захранвайки струпвания от материя, от които могат да се формират звезди. Дали обаче този процес е същият в центъра на нашата галактика, където условията са по-екстремни?

"Изследването разкрива сложната химия на Централната молекулярна зона, откривайки десетки различни молекули – от най-простите като силициев монооксид до най-сложните като метанол, ацетон или етанол", обясняват изследователите. "Смятаме, че тази област споделя много характеристики с галактиките от ранната Вселена, където звездите са се формирали в хаотични и екстремни условия", допълват те, цитирани от БТА.

Още: Астрономи откриха звезди, които "бягат" от Млечния път

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Космос звезди Млечен път
Още от Космос
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес